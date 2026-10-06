Juan Castañares entregará certificados a los efectivos formados en información turística. La medida apunta al próximo fin de semana largo.

El Subsecretario de Turismo, Juan Castañares, entregará certificados a 120 efectivos policiales que recibieron capacitación en información turística para orientar a visitantes en San Juan.

La formación se realizó de cara al próximo fin de semana largo, período en el que el organismo espera mayor circulación de turistas en la provincia. Según lo informado, los agentes podrán brindar datos sobre atractivos, rutas y servicios a quienes requieran asistencia.

La iniciativa busca reforzar la atención en los puntos donde la Policía mantiene mayor contacto con el público. En ese marco, la capacitación apunta a que los efectivos cuenten con referencias básicas para responder consultas frecuentes de los visitantes.

Desde el organismo señalaron que se trata de una herramienta destinada a mejorar la orientación al turista en la vía pública y en ámbitos de tránsito habitual. La entrega de certificados formalizará la finalización de esa instancia de formación.

El acto de entrega quedará a cargo de Juan Castañares y se enmarca en la preparación oficial para el movimiento turístico previsto para el feriado extendido. No se informaron otros detalles sobre la duración de la capacitación ni sobre nuevas ediciones del programa.