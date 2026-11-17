Bajo el lema “Ponemos la firma”, concientizan sobre el cáncer de próstata e invitan a participar de la gran caminata gratuita en el Parque de Mayo con testeos de PSA, testeos rápidos urológicos, stands de salud y sorteos.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

El Instituto Médico Urológico (IMU), dirigido por el Dr. Fernando Mercado Pechuán, impulsa la segunda edición de la campaña "Noviembre Azul" junto a la Fundación FUNDAME.

Tras el éxito de su primera entrega —declarada en 2025 de Interés Municipal en Rawson, Judicial por la Corte de Justicia y Legislativo por la Cámara de Diputados—, la iniciativa renueva su compromiso bajo el lema "Ponemos la firma", respaldada por el Gobierno de San Juan y la Municipalidad de la Ciudad de

San Juan.





El cáncer de próstata es el de mayor incidencia en hombres y afecta a 1 de cada 8 a lo largo de su vida. Al ser asintomático en sus inicios, la campaña enfatiza la

consulta anual desde los 50 años (o 40/45 con antecedentes familiares), ya que la detección temprana mediante controles de PSA y consulta urológica logra más del 90% de curación.





Durante todo el mes se realizarán charlas y actividades junto a instituciones públicas y privadas. El hito central será el sábado 28 de noviembre a las 9 hs con la Gran Caminata Participativa en el Parque de Mayo, una jornada gratuita para t oda la familia que incluirá testeos de PSA, chequeos urológicos rápidos, stands

informativos y sorteos.

Inscripción digital y camiseta oficial:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZgZPSSsZ_1Gb2H2K7WBpCnkCEU

cREq7jfpI-bG-XL_6iTmQ/viewform

Sitio web IMU: https://imusanjuan.com.ar/