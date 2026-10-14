La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan ajustó sus procedimientos para reducir tiempos de respuesta. También abrirá una sede en Rivadavia este jueves 15 de octubre.

La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan modificó sus procedimientos para reducir los tiempos de respuesta ante reclamos de vecinos y consumidores. La titular del organismo, Fabiana Carrizo, explicó que el objetivo es evitar expedientes prolongados y concentrar la conciliación en una sola audiencia, con posibilidad de un cuarto intermedio cuando sea necesario.

Según Carrizo, el nuevo esquema busca que algunas denuncias puedan resolverse en la gestión previa en plazos de 24 a 48 horas. La funcionaria aclaró que esos tiempos dependen de las características de cada caso y de la respuesta del proveedor o denunciado. Antes, algunos expedientes requerían dos o tres audiencias, lo que extendía la tramitación.

El procedimiento consiste en dar traslado de la denuncia al proveedor para que responda directamente al consumidor. De ese modo, el organismo intenta agotar la instancia conciliatoria antes de derivar el conflicto a otras vías. Carrizo señaló que, cuando no hay acuerdo, el vecino debe poder continuar el reclamo por la vía judicial.

Presencia territorial En paralelo con los cambios administrativos, la Dirección mantiene trabajo en los 19 departamentos de la provincia mediante delegaciones y acciones territoriales. Carrizo anunció que este jueves 15 de octubre, a las 9, se inaugurará una sede de Defensa al Consumidor en Rivadavia, junto al intendente Sergio Miodowsky.

La apertura se inscribe en la estrategia de ampliar la presencia del organismo y facilitar la presentación y el seguimiento de reclamos sin necesidad de trasladarse a otras dependencias. Los convenios con los municipios forman parte de esa operatoria, mientras se implementan los nuevos criterios para acortar los plazos de resolución de los conflictos de consumo.