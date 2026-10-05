La medida alcanza al local de calle Nuche y fue confirmada por Mirna Moral, del Sindicato de Empleados de Comercio. El gremio pidió una audiencia y advirtió por otros 12 puestos en VEA.

La cadena de supermercados Cabral cerrará su sucursal de calle Nuche, entre Urquiza y Ameghino, una decisión que alcanza a 18 trabajadores, según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan. La dirigente indicó que, en principio, el personal no sería reubicado y que la empresa debería avanzar con las indemnizaciones correspondientes. El caso abre un frente laboral por la continuidad de los puestos de trabajo y por el cumplimiento de eventuales acuerdos previos.

Situación laboral Moral explicó que el gremio ya solicitó una audiencia con la empresa para conocer en detalle la situación de los empleados alcanzados por el cierre. “Por lo que nos han comunicado, en apariencia no van a ser reubicados, sino que los tendrán que indemnizar”, sostuvo. La definición sobre reubicaciones o desvinculaciones es relevante porque determina el costo laboral inmediato y el alcance del conflicto. Hasta ahora, la información surge de la comunicación sindical y no de un anuncio público de la compañía.

Antecedentes La dirigente sindical afirmó además que el cierre se suma a otros despidos y acuerdos laborales que, según dijo, la empresa no estaría abonando “en tiempo y forma”. “Ya vienen con despidos y vienen con acuerdos, los cuales no están pagando ni en tiempo ni en forma. Y a esas personas les sumamos estos otros trabajadores, vamos a tener inconvenientes seguramente”, señaló Moral. Esa situación, de confirmarse, podría derivar en nuevas presentaciones ante la cartera laboral o en una negociación más amplia sobre pasivos pendientes.

Otro frente abierto Moral también se refirió a otra sucursal de VEA, cuyo cierre ya fue comunicado a sus empleados. En ese caso, serían 12 trabajadores los afectados. La dirigente no precisó en esta instancia si habrá reubicación, indemnización o un esquema distinto para ese personal. El dato amplía el alcance de la reestructuración comercial y mantiene en agenda el impacto sobre el empleo en el sector supermercadista de San Juan.

Por el momento, el gremio espera la audiencia solicitada para conocer la posición formal de la empresa y definir los pasos administrativos y laborales a seguir. La evolución del caso dependerá de la respuesta de Cabral y de lo que se establezca para los trabajadores de ambas sucursales.

}]}