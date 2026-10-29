El informe presentado en la Facultad de Filosofía de la UNSJ fue el disparador de la jornada. Luego expusieron Carlos Munisaga y Fabián Aballay sobre los trabajos en Villa Alfonso XIII y Villa La Esperanza.

En el marco del 12° Congreso Nacional de Políticas Públicas, desarrollado en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), las Brigadas Educativas presentaron su informe final sobre educación y condiciones de vida en barrios populares, que funcionó como eje y disparador de la jornada. A partir de esa presentación, expusieron en igual nivel de importancia los intendentes de Rawson, Carlos Munisaga, y de Pocito, Fabián Aballay.





En ese contexto, Aballay presentó el estudio realizado en Villa Alfonso XIII, en Pocito, y Munisaga hizo lo propio con el trabajo sobre Villa Esperanza, en Rawson.





Ambos informes aportan un diagnóstico socio-territorial detallado de esos sectores, elaborado por las brigadas, que servirá de base para la planificación de políticas públicas locales vinculadas a hábitat, servicios e integración urbana.





La actividad se realizó con importante asistencia de estudiantes, docentes y equipos técnicos municipales, y consolidó la articulación entre la UNSJ y los municipios más populosos de la provincia.





Durante su exposición, Aballay profundizó sobre la intervención integral en Alfonso XIII, una zona rural ubicada al este del departamento Pocito, donde viven más de 300 familias.





Detalló que allí el municipio concretó:





- Unidad operativa policial para mayor seguridad

- Centro de Salud de atención primaria

- Planta potabilizadora de agua potable

- Red de cloacas y pavimento

- Iluminación LED en todo el sector





En ese marco, destacó también que durante el gobierno nacional anterior se pudo acceder al programa Mi Pieza, Mi Baño, que permitió que cerca del 50% de las familias de Alfonso XIII mejorara sus condiciones habitacionales. Explicó que ese Programa luego se detuvo por decreto del actual Gobierno nacional, lo que dejó a muchas familias sin poder seguir mejorando sus condiciones de vida.





El intendente Aballay valoró especialmente el acompañamiento de las Brigadas Educativas, que son organizaciones conformadas por estudiantes universitarios y profesionales de la provincia, comprometidos con el acceso igualitario a la educación y el desarrollo social en los barrios populares; y el Espacio para Crecer, que un lugar de contención, entretenimiento y enseñanza que forma parte de los programas municipales y que brinda acompañamiento a chicos de 6 a 12 años de la comunidad.





Por último, Aballay señaló que más allá de todo lo realizado, aún queda mucho por hacer en Alfonso XIII. Entre las asignaturas pendientes mencionó la conectividad y el transporte público, que sigue siendo un inconveniente para los vecinos de esa zona rural.





Munisaga, por su parte, se refirió a Villa La Esperanza, que es una comunidad de poco más de 20 familias que tienen viviendas de reducidas dimensiones y muy precarias, con muros de adobe y sin revestimientos. Destacó que allí ya se detectaron los inconvenientes que tienen los vecinos y que se están coordinando acciones para mejorarles las calidad de vida.





El informe final de las Brigadas Educativas destaca que las condiciones del entorno, la educación y el trabajo influyen en las oportunidades de las personas. Y también destacan que las familias organizan su vida cotidiana, enfrentan dificultades y buscan construir un futuro mejor para ellas y sus hijos.