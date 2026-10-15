El rector de la UNSJ sostuvo que la situación universitaria “es un desastre” durante la 5° Marcha Federal Universitaria. El reclamo se concentró en recursos y salarios.

El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, afirmó que la situación de las universidades públicas “es un desastre” en el marco de la 5° Marcha Federal Universitaria. La expresión se produjo durante una nueva jornada de protesta por el financiamiento del sistema educativo superior. El planteo se centró en la disponibilidad de fondos para sostener el funcionamiento de las casas de estudio y en la pérdida salarial de trabajadores del sector.

La movilización reunió a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de distintas universidades del país. Según el reclamo expresado en la jornada, el punto central es el nivel de recursos que recibe cada institución y la evolución de los salarios frente a la inflación. En ese marco, la UNSJ se sumó a la protesta para visibilizar las dificultades que enfrenta en sus actividades cotidianas.

Impacto institucional Desde la universidad sanjuanina advirtieron que, sin una mejora en el financiamiento, puede verse comprometido el funcionamiento normal de las tareas académicas, científicas y de extensión. Ese escenario afecta tanto la actividad formativa como los proyectos de investigación y los servicios que la institución presta a la comunidad. La advertencia coloca el conflicto en el plano operativo y presupuestario, no solo en el debate político.

Tensión con Nación El reclamo se desarrolla en medio de la tensión entre las universidades públicas y el Gobierno nacional por los fondos destinados a la educación superior. Hasta el momento, no se informaron precisiones sobre una nueva reunión entre las partes para intentar destrabar el conflicto. La evolución de esa negociación será determinante para definir si el reclamo continúa o si aparecen señales de recomposición presupuestaria.