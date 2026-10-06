Las tareas se desarrollan en distintos sectores del departamento para mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño

La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) recorrió este martes, distintos sectores de Calingasta, donde se ejecutan diferentes trabajos preventivos, con maquinaria pesada desplegada en la zona.





Dichas tareas son coordinadas de manera permanente por la Dirección de Hidráulica del Gobierno de San Juan. En representación de COPRE, participó de la recorrida el jefe de Asesores del Gobernador, Rodolfo Colombo, quien observó el desarrollo de las intervenciones y su evolución en terreno.





Los trabajos provinciales ya alcanzaron sectores de Pampa del Indio y Posada de los Patos y actualmente continúan en la zona del Matadero, con trabajos de refuerzo y protección de los márgenes del río. También se mantienen intervenciones en inmediaciones del río Calingasta, donde operan equipos pesados.





Provincia y Vialidad Nacional trabajan en distintos sectores. A las tareas coordinadas por Hidráulica se suma la intervención de la Dirección Nacional de Vialidad, que trabaja con maquinaria en la zona del puente de Calingasta.





La recorrida de COPRE permitió verificar el desarrollo de las acciones previstas y relevar en terreno el estado de los diferentes sectores intervenidos.

Los trabajos forman parte de las medidas destinadas a reducir riesgos y mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño en este departamento cordillerano, mediante la articulación entre organismos provinciales y nacionales.