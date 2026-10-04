La Dirección de Recursos Energéticos realiza tareas de limpieza, desmalezamiento y nivelación en el perilago del Dique Ullum. Luego, Seguridad Náutica delimitará los sectores aptos para uso recreativo.

Para este trabajo se dispuso equipamiento idóneo desde Recursos Energéticos

La Dirección de Recursos Energéticos, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía del Gobierno de San Juan, avanza con tareas de limpieza, desmalezamiento y nivelación en los espacios públicos del perilago del Dique Ullum. Los trabajos se ejecutan con equipos idóneos en el marco de COPRE, según informó el área oficial. La intervención comenzó en ambos márgenes del Espigón del Embarcadero.

Preparación del área El objetivo de estas tareas es dejar en condiciones los sectores aptos para uso recreativo antes de la temporada de verano. Una vez concluidas las labores de acondicionamiento, esos espacios serán boyados y delimitados por Seguridad Náutica. Esa demarcación definirá qué zonas podrán utilizarse y bajo qué condiciones de seguridad.

Marco de trabajo La intervención se concentra sobre el perilago, es decir, el entorno de costa y margen que rodea al embalse. En este caso, el trabajo apunta a ordenar áreas públicas que luego tendrán uso estacional, lo que exige mantenimiento previo y una definición posterior de límites operativos. El esquema anunciado combina tareas de saneamiento, nivelación y control de acceso para actividades recreativas.

Próximo paso Con los sectores ya intervenidos, la etapa siguiente quedará a cargo de Seguridad Náutica, que deberá señalar y boyar los espacios habilitados. El dato relevante para seguir es la finalización de esa delimitación, porque de allí dependerá la habilitación efectiva de las áreas de uso recreativo en el Dique Ullum durante el verano.