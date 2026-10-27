La Dirección Provincial de Vialidad dejó habilitada de forma definitiva la circulación entre calles General Acha y Urquiza, tras completar la demarcación del pavimento.

La circulación por Avenida Circunvalación suma un nuevo avance en San Juan. La Dirección Provincial de Vialidad habilitó definitivamente el primer tramo del anillo interno, entre calles General Acha y Urquiza, luego de completar los trabajos de demarcación del pavimento.

La intervención permite que los vehículos vuelvan a transitar por ese sector de manera definitiva. Según informaron, las tareas realizadas allí comprendieron únicamente trabajos sobre el pavimento, a diferencia de lo que ocurre en el anillo externo, donde la habilitación continúa siendo provisoria debido a que la obra incluye una base de hormigón.

La finalización de la señalización horizontal era el último paso necesario para liberar completamente ese tramo. La medida representa un avance en los trabajos sobre una de las principales vías de circulación de la provincia, utilizada diariamente por numerosos conductores.

Qué sectores siguen cortados

Pese a la habilitación, el tránsito continúa interrumpido desde calle Urquiza hasta un sector posterior a calle 9 de Julio.

Para quienes circulen por la zona, el desvío establecido es por la colectora norte, hasta llegar a la subida ubicada después de calle 9 de Julio.

Desde Vialidad recomendaron transitar con precaución, respetar la señalización dispuesta y prestar atención a las indicaciones para evitar inconvenientes mientras continúan los trabajos.