La cámara empresaria dijo que pagó los salarios de septiembre dentro del plazo legal. Sostuvo que el conflicto surge por la falta de actualización de costos.

En medio del paro de colectivos que afecta este miércoles al transporte público de San Juan, la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) difundió un comunicado para fijar su posición frente al conflicto salarial que derivó en la medida de fuerza.

La entidad aclaró que las empresas concesionarias no dispusieron la interrupción del servicio y atribuyó la decisión a la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En ese marco, sostuvo que los salarios correspondientes a septiembre fueron abonados dentro del plazo legal y “conforme a la escala que se encontraban en condiciones de afrontar”.

Según ATAP, el conflicto se originó a partir del nuevo acuerdo salarial alcanzado entre UTA y FATAP, que modificó la estructura de costos del sistema. La cámara afirmó que la necesidad de adecuar esos costos fue comunicada formalmente mediante el Expte. N.º 210-1993-26, presentado el 17 de junio de 2026. Luego, una vez celebrado el acuerdo salarial UTA-FATAP, presentó un nuevo pedido por expediente N.º 210-3106-26, el 28 de septiembre, para solicitar una respuesta que permitiera afrontar los incrementos.

Antecedentes y reclamo

La asociación también señaló que desde hace aproximadamente seis meses las empresas vienen solicitando una instancia efectiva de diálogo con las autoridades para analizar la situación del transporte. En ese contexto, sostuvo que la falta de actualización de la estructura de costos afecta la sustentabilidad del sistema y condiciona la prestación del servicio. El planteo empresarial quedó expresado en el marco de un conflicto que impacta de manera directa sobre los usuarios del transporte público provincial.

Pedido de intervención

Frente a la falta de servicio, ATAP pidió “la urgente intervención, la inmediata convocatoria de las partes y el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en el marco del contrato de concesión”. También afirmó que las empresas reiteran su voluntad de cumplir con sus obligaciones, garantizar los salarios y asegurar la continuidad del transporte público. De acuerdo con el comunicado, el punto pendiente es que se contemplen las condiciones económicas necesarias para sostener la operación del sistema.

El pronunciamiento empresarial deja abierto el próximo paso institucional: la convocatoria de las partes y una respuesta oficial sobre los costos del servicio. Mientras tanto, el paro mantiene afectado el transporte público en San Juan y el conflicto sigue centrado en la relación entre salarios, costos operativos y obligaciones contractuales.