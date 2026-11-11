El Ministerio de Producción de San Juan alertó por una cuenta falsa que suplanta a Defensa al Consumidor. El organismo recordó que no pide documentación por esa vía y pidió denunciar los casos.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan alertó por la circulación de mensajes de WhatsApp enviados desde una cuenta falsa que se hace pasar por la Dirección de Defensa al Consumidor. Según informó el organismo, se trata de intentos de estafa dirigidos a familias sanjuaninas.

Las autoridades aclararon, mediante un comunicado, que la Dirección nunca solicita documentación personal ni otro tipo de información a través de esa aplicación. La advertencia apunta a evitar que los destinatarios entreguen datos sensibles ante comunicaciones que aparentan provenir de una dependencia oficial.

Desde Defensa al Consumidor recomendaron desconfiar de cualquier mensaje que llegue desde una cuenta que se presente como representante de esa área. La suplantación de identidad de organismos públicos es una modalidad utilizada para dar apariencia de legitimidad a maniobras fraudulentas.

El organismo también pidió a quienes reciban este tipo de mensajes que realicen la denuncia correspondiente. La medida busca frenar la circulación de estas comunicaciones y facilitar su reporte ante las autoridades competentes.