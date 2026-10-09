El Ministerio de Educación realizó el primer turno del simulacro en 1.380 escuelas. La práctica siguió en otros tres horarios y alcanzó a toda la provincia.

El Ministerio de Educación de San Juan realizó este viernes el primer turno del simulacro de sismo en las escuelas de la provincia. A las 10, sonó el timbre en las aulas y los alumnos se agacharon junto a sus bancos para cubrirse la cabeza con las manos, según el protocolo previsto.

La señal se mantuvo durante 60 segundos y luego comenzó la evacuación hacia los puntos de encuentro. La práctica continuará a las 16, 19 y 21, en los turnos tarde, vespertino y noche. En total, el operativo alcanzará a más de 243.000 estudiantes de 1.380 establecimientos educativos, estatales y privados.

En algunas escuelas de Capital, como la Boero, EPET N°2 y 4, el ejercicio tuvo una particularidad: por la cantidad de escaleras de los edificios, los estudiantes salieron a la calle y se concentraron sobre las avenidas colindantes.

Operativo de evacuación Mientras docentes y personal de ordenanza ejecutaban las acciones indicadas, un trabajador cortó los suministros de electricidad, gas y agua, y otro grupo recorrió el edificio para verificar que no quedara nadie adentro. En la calle, los docentes revisaron las planillas de asistencia para confirmar que todos los alumnos estuvieran a salvo. Personal de la Dirección de Protección Civil supervisó el operativo, mientras la policía cortó el tránsito para garantizar la seguridad durante el desplazamiento.

Las autoridades del colegio explicaron que el ejercicio se desarrolló según lo previsto. El paso siguiente será revisar cada etapa para detectar dificultades y definir si hace falta ajustar el protocolo de evacuación. En esta edición se presentaron 2.400 planes de evacuación, una cifra mayor a la cantidad de escuelas porque algunos edificios albergan a más de una institución en distintos turnos.

Seguimiento y evaluación Después del simulacro, cada escuela debe completar un formulario de autoanálisis para registrar cómo salió la práctica. La carga empieza cinco minutos después del inicio del ejercicio y sirve para detectar dificultades y ajustar los procedimientos. El seguimiento general se hace en vivo desde el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM), con una transmisión desde las EPET N° 2 y EPET N° 4. La iniciativa también suma a las familias, que pueden repetir el ejercicio en sus casas con un protocolo familiar en el turno contrario al de sus hijos en la escuela.