Por: Fernando A. Ocampo Bravo - Analista internacional

¿Cuál es el significado de Argentina?: Los orígenes de su término Argentina, proviene del latín “argentum”, que significa plata. Encontramos su registro escrito en la expresión Terra Argentea incluida en una pieza cartográfica del portugués Lopo Homen de 1554.

¿Qué significa Provincia?, según la RAE: “Es una demarcación territorial administrativa de las varias en que se organizan algunos Estados o instituciones”.

Nuestro país está dividido en 24 jurisdicciones: 23 provincias y un distrito federal (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). ¿cuál es su origen y significado?

Hay 14 provincias más antiguas, que son las 13 firmantes de la Constitución de 1853 más Buenos Aires. Hay un patrón común: excepto Entre Ríos, todas tienen el nombre de su capital, dado que en un comienzo el territorio de cada provincia era el área de influencia de una ciudad importante, por lo que el origen del nombre de la capital es el origen del nombre de la provincia.

1. Jujuy

El origen del nombre no está claro y abundan las teorías. El escritor y político Horacio Carrillo, gobernador entre 1918 y 1921, dice que podría venir del quechua xuxuyoc, nombre de una clase de funcionario inca que había en la región. De xuxuyoc ahí pasó a xuxuy y después Jujuy.

2. Salta

Hay dos teorías más frecuentes sobre la procedencia de la palabra, cuyo origen se pierde en los confines del tiempo. Por un lado, una versión asegura que significa "lugar lindo, agradable para asentarse", en quechua; otra teoría afirma que era el nombre del pueblo sahta, habitantes del valle cuando llegaron los españoles.

3. Tucumán

La versión que se impone con más fuerza indica que significa en lengua cacán "territorio de Tucma", un antiguo jefe diaguita. También podría significar lugar de los ríos o frontera.

4. Catamarca

En 1683, Fernando de Mendoza y Mate de Luna fundó San Fernando del Valle de Catamarca. San Fernando porque él se llamaba Fernando; y Catamarca significa castillo o fortaleza en la falda en quechua.

5. La Rioja

Juan Ramírez de Velasco, procedente de La Rioja, España, fundó en 1591 la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, nombrada en honor a su pago chico.

6. Mendoza

En 1561, Pedro Del Castillo, oriundo de La Rioja, España, fundó la ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja. Esta ciudad estaba emplazada en la actual zona de La Media Luna, al este del canal Cacique Guaymallén. Un año más tarde, Juan Jufré la trasladó ligeramente hacia el oeste, con epicentro en la hoy plaza Pedro del Castillo. ¿Y por qué se llama Mendoza? Fue en honor a García Hurtado de Mendoza, gobernador de Chile, capitanía a la que pertenecía la ciudad hasta que pasó al ámbito del Virreinato del Río de la Plata.

7. San Luis

Luis Jufré, hijo de Juan, fundó San Luis en 1594 y le puso San Luis de Loyola Nueva Medina de Rioseco. Le puso San Luis, por su santo; de Loyola, por el gobernador de Chile, Martín Oñez de Oyola; y Nueva Medina de Rioseco, por la ciudad natal del padre del fundador. Como si no alcanzara con este nombre larguísimo, más adelante le empezaron a decir San Luis de la Punta de los Venados, porque estaba en la punta sur de las Sierras de San Luis, donde había gran población de esos animales. Y de allí proviene el gentilicio: puntano/a.

8. San Juan

Juan Jufré, quien fundó la ciudad de San Juan de la Frontera en 1562. La llamó San Juan por San Juan Bautista, su santo patrono; y de la Frontera por estar cerca del límite entre las gobernaciones de Chile y del Tucumán.

9. Santiago del Estero

Es la ciudad más antigua del país aún en pie. Es la continuación de tres asentamientos fallidos que se llamaron El Barco, por la ciudad española de El Barco de Ávila. La primera fue fundada en 1550, que algunos historiadores toman como fecha de fundación también de Santiago del Estero, mientras que otros consideran fundación propiamente a la de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo, el 25 de julio de 1553. Se llamó Santiago porque el 25 de julio es el día de Santiago Apóstol; del Estero porque abundaban esos pantanos; y del Nuevo Maestrazgo porque constituía un nuevo maestrazgo, que eran zonas gobernadas por el gran maestre de una orden religiosa o militar.

10. Córdoba

En 1573, Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía. Córdoba por esa ciudad de España; y de la Nueva Andalucía porque ese era el entonces nombre de parte de lo que después sería el Virreinato del Río de la Plata.

11. Santa Fe

En 1573, Juan de Garay fundó Santa Fe de la Vera Cruz. "Santa Fe" por la localidad homónima de España, levantada como campamento de guerra por los Reyes Católicos en 1491 frente a Granada, último bastión islámico en la península ibérica. Y esa ciudad se llama así por la virtud cristiana de la fe en oposición a los musulmanes.

12. Corrientes

En 1588, Juan Torres de Vera y Aragón fundó la ciudad de Vera, que un siglo después fue rebautizada como San Juan de Vera de las Siete Corrientes. San Juan, por San Juan Bautista; Vera, por su fundador; y Siete Corrientes, por los siete cabos de piedra que hay por ahí, que se adentran en el río y causan, justamente, corrientes.

13. Entre Ríos

El más literal de los nombres provinciales encuentra su origen en su situación entre los ríos Paraná y Uruguay, además de los cursos de agua que forman el límite norte. El primero en utilizar esa denominación fue Tomás de Rocamora, primer comandante general de esos territorios, quien lo usó en uno de sus informes en 1782. fue el pionero en usar el nombre Entre Ríos en uno de sus informes, en 1782.

14. Buenos Aires

En 1536, Pedro de Mendoza fundó el poblado de Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre. Los marineros sevillanos consideraban su patrona a esta advocación de la Virgen. En 1580, Juan de Garay realizó la fundación definitiva de la Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Ayres. Hasta 1996, la ciudad siguió llamándose Trinidad, pero fue el puerto el que terminó adueñándose del nombre. Y del gentilicio: porteño/a. Santa María del Buen Ayre es la castellanización de la Madonna di Bonaria, una advocación originada en la colina de ese nombre, hoy un barrio de Cagliari, Cerdeña. A su vez, Bonaria es la italianización del catalán bon aire, de cuando la Corona de Aragón ocupó Cerdeña.

15. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Magallanes sigue presente en la toponimia argentina. Cuando pasó en 1520 por la zona más austral del país, antes de atravesar el estrecho que lleva su nombre, vio desde el barco que los selknam encendían enormes fogatas en la costa y bautizó al lugar Tierra de Humos. Más tarde, por intermedio del rey Carlos I, Tierra de Humos fue reemplazada por el muchísimo más lindo nombre de Tierra del Fuego.

16. Santa Cruz

De nuevo aparece Magallanes. En su paso por el área, mandó a explorar a Juan Rodríguez Serrano, quien se topó con un río al que llamó Santa Cruz porque era 3 de mayo, día en el que, según la tradición, Santa Elena encontró la cruz de Jesucristo. En 1878, en la desembocadura del río en el Atlántico, el comodoro Luis Py fundó la ciudad de Puerto Santa Cruz, que fue capital del territorio nacional de Santa Cruz desde su creación en 1884 hasta la provincialización en 1955, cuando la capitalidad pasó a Río Gallegos.

17. Chubut

El nombre de la provincia viene del río Chubut, que tiene un nombre que parece provenir de chupat, palabra de una lengua vehicular usada entre las comunidades de la zona. Esta palabra significaría "transparente" o "sinuoso", ambas cosas que caracterizan a este río.

18. Río Negro

También se llama así por un río. En este caso… el Río Negro. Es una traducción del mapudungun Curu Leufú, donde leufú es río y curu es negro u oscuro.

19. Neuquén

Allá por 1752, el jesuita alemán Bernhard Havestadt exploró la zona y confeccionó un mapa, en el que le puso Nudquen al hoy río Neuquén, que le da nombre a la provincia.El origen de la palabra es desconocido. Nudquen podría venir del mapudungun newenken, que significa "correntoso", o tal vez el sacerdote escribió su interpretación sobre otra palabra que le dijeron los pobladores originarios.

20. La Pampa

Los españoles llegaron desde el norte, antiguo territorio inca, donde todo era montaña y elevaciones. Cuando dejaron la cordillera atrás, se dieron cuenta de que estaban rodeados por una inmensa planicie, a la que llamaron pampa, una palabra quechua que significa "llanura". Y el mismo nombre le dieron a la gente que estaba que vivía ahí: los pampas.

21. Chaco

Otra provincia nombrada en quechua. En este idioma, Chakuy significa caza, porque era una zona con una enorme biodiersidad, en la que se organizaban cacerías. También se usa en sentido amplio: se llama Gran Chaco a una inmensa región entre Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, que hasta llegó a ser objeto de una guerra entre estos dos últimos países.

22. Formosa

Hay un recodo del río Paraguay que a los primeros exploradores españoles les pareció hermoso. Pero como todavía hablaban con la F inicial latina, le pusieron Vuelta Fermosa, que con los años fue "Formosa".

23. Misiones

En el siglo XVII los jesuitas llegaron a la zona con sus misiones para evangelizar a grupos de guaraníes entre las hoy Argentina, Paraguay y Brasil. Más tarde la corona española los expulsó y pasó a administrar el territorio, que pasó por distintas manos hasta que se convirtió en territorio nacional en 1881 y en provincia en 1953.

24. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Ecléctica y cosmopolita, es la Capital Federal del país desde 1880. Adquirió su estatus de Distrito Federal en 1994. El territorio en que habitaban tehuelches y querandíes vio la llegada del conquistador español en el siglo XVI. La ciudad fue fundada en 1580 por Juan de Garay, tras el fallido intento de 1536 por Pedro de Mendoza.

Fue epicentro de importantes hechos históricos como la resistencia a la ocupación inglesa y el movimiento emancipador iniciado en Mayo de 1810. Devino luego en puerta de ingreso de los inmigrantes extranjeros que poblaron el país en la segunda mitad del XIX y principios del XX y acogió posteriormente a los compatriotas del interior que llegaban en busca de un futuro promisorio. La Ciudad de Buenos Aires fue cedida en 1880 por la Provincia de Buenos Aires para que fuera la capital federal del país.