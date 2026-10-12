San Juan impulsa una ley para extender el área protegida de Jáchal de 9.600 a casi 14.700 hectáreas. El Gobierno sostiene que no habrá expropiaciones ni desplazamiento de productores.

El Gobierno de San Juan impulsa una ley para ampliar el Área Natural Protegida La Ciénaga, en Jáchal, de 9.600 a casi 14.700 hectáreas. El anuncio fue realizado por el gobernador Marcelo Orrego el viernes, durante el lanzamiento de la Eco Ruta Turística en Anchipurac.

Ezequiel Salomón, director de Conservación de la Secretaría de Ambiente, explicó que la decisión se apoya en estudios científicos realizados junto con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Según indicó, los límites vigentes quedaron desactualizados frente a nuevos hallazgos de fósiles y huellas de antiguos dinosaurios en la zona. En ese marco, sostuvo que la ampliación busca resguardar esos valores patrimoniales con un perímetro más amplio.