La delegación sanjuanina que viajó a Jesús María para la reunión con la Producción del Festival.

La academia Alma Gaucha, de Sarmiento, fue convocada para participar de la apertura del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, uno de los eventos más relevantes de la cultura popular argentina. La delegación viajará con 30 bailarines y un familiar por integrante, en una experiencia que involucra a más de 70 familias que sostienen la preparación y el traslado. La invitación llegó a través de Carlos Calis Zampallo y Adelinda Donda, integrantes del ballet estable de Jesús María, según contaron miembros de la comisión de padres a TELESOL DIARIO.

El proyecto comenzó hace 13 años en Cochagual de la mano de la profesora Maira Lucero, fallecida hace un año. La continuidad quedó a cargo de Rocío Lucero, hermana de la fundadora, quien hoy se desempeña como profesora y acompaña a los bailarines en esta nueva etapa. La participación en Jesús María representa la posibilidad de llevar al escenario nacional el trabajo acumulado por la academia desde su creación.

Organización y financiamiento

La preparación de la delegación se apoya en una serie de actividades organizadas por padres y allegados para reunir los fondos necesarios. Entre esas acciones se mencionaron bingos, peñas y sorteos, además de otras iniciativas comunitarias destinadas a cubrir los gastos del viaje. La comisión de padres está integrada, entre otras personas, por Deolinda Moreyra, Gladys Campillay y Romina Campillay, quienes participan de la organización general.

Identidad productiva y recorrido

Además de la presentación artística, la delegación llevará vinos, aceite de oliva y conservas para difundir productos característicos de Sarmiento ante público de otras provincias. El itinerario también incluye una parada en Villa Carlos Paz, donde los bailarines realizarán una presentación en la peatonal. Esa escala amplía el alcance de la gira y suma otra instancia de exposición para la academia y para el departamento sanjuanino.

La convocatoria a Jesús María condensa un proceso de trabajo sostenido durante más de una década y deja pendiente el desarrollo de la presentación en uno de los escenarios centrales del folklore nacional. Para Sarmiento, la participación de Alma Gaucha funciona además como instancia de difusión cultural y productiva, con una delegación que buscará representar al departamento en Córdoba y en la escala prevista en Villa Carlos Paz.