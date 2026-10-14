La actividad será este jueves 15 de octubre en la sede de Mitre 202 Oeste. Lo recaudado se destinará a terminar las obras de la biblioteca.

La Alianza Francesa San Juan realizará este jueves 15 de octubre, de 18 a 22, una muestra de diseños florales en su sede de Mitre 202 Oeste, con una propuesta que combinará exposición, venta de plantines, sorteos y degustación de vinos. La actividad se organizará junto al Garden Club Almendros San Juan y contará con la colaboración especial de Claudia Avalo y Darío Minnozzi. Según la institución, la convocatoria está abierta a la comunidad y busca reunir público en una jornada vinculada a la primavera y al intercambio cultural.

La muestra incluirá arreglos florales elaborados por el Garden Club Almendros San Juan, que será el responsable de la puesta central de la actividad. Los asistentes podrán recorrer la exposición y participar de las propuestas previstas durante la tarde. La organización no informó una cantidad de obras ni de expositores, pero sí confirmó la participación de los dos colaboradores mencionados. En ese marco, la iniciativa se presenta como una actividad de acceso general y de carácter recreativo.

Destino de lo recaudado

La Alianza Francesa San Juan indicó que el encuentro tendrá además un fin solidario. Todo lo recaudado será destinado a finalizar las obras de la biblioteca de la institución, un espacio que forma parte de su propuesta cultural y educativa. La entrada tendrá un valor de $10.000, de acuerdo con la información difundida por la entidad. Ese ingreso será la base del aporte económico previsto para la continuidad de los trabajos.

Contexto institucional

La propuesta también fue presentada como un homenaje a las madres en el marco de su día, aunque la entidad no precisó si habrá un acto específico para esa fecha. En términos institucionales, la actividad busca combinar una convocatoria social con una recaudación destinada a infraestructura propia. La biblioteca aparece como el destino concreto de los fondos, lo que le da a la jornada un objetivo definido más allá de la agenda recreativa. La organización convocó a participar y colaborar con la iniciativa, que se desarrollará durante la tarde y la noche de este jueves.