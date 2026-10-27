La obra de repavimentación de avenida Circunvalación sumó este martes la habilitación de un nuevo tramo del anillo interno en San Juan, entre avenida Circunvalación Sur, a la altura de calle General Acha, y calle Urquiza. La reapertura permite recuperar la circulación por un sector que había permanecido afectado por los trabajos viales. Según se informó en un móvil de Radio Mil20, el pavimento quedó liberado una vez concluidas las tareas previstas en ese punto.

La intervención incluyó la colocación de una nueva carpeta asfáltica, la reparación de sectores deteriorados y el acondicionamiento de las defensas metálicas laterales. Con esta habilitación, quienes transiten por el anillo interno ya no deberán desviarse en la zona de Trinidad a la altura de General Acha, aunque sí deberán descender en la próxima salida, por Urquiza, y retomar el recorrido por la colectora. El esquema mantiene cambios temporales en la traza mientras continúan las obras en otros sectores.

Avance por etapas Mientras el anillo interno incorpora tramos liberados, los trabajos siguen en el anillo externo. De acuerdo con lo informado durante el móvil radial, en ese sector el corte ya alcanza la zona de avenida Libertador y todavía restan tareas antes de habilitar nuevos segmentos. La intervención no se limita a la repavimentación: también comprende reparaciones del pavimento existente, colocación de postes y barandas de seguridad, además de la limpieza de las áreas intervenidas.

Trabajo continuo Desde el jueves 22 de octubre, la repavimentación incorporó un turno de madrugada entre la 1 y las 7, por lo que las tareas se desarrollan durante las 24 horas del día. La ampliación horaria apunta a sumar tiempo operativo para avanzar en trabajos que demandan mayor dedicación, entre ellos la instalación de defensas metálicas y otros elementos de seguridad vial. La obra está a cargo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Seguridad vial Pese a la habilitación parcial, sigue vigente la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora en el sector intervenido. También continúan los carteles, las indicaciones y los desvíos en distintos puntos de la avenida, por lo que se mantiene la necesidad de circular con atención. La repavimentación busca mejorar las condiciones de circulación en uno de los corredores viales principales de San Juan, mientras las habilitaciones parciales permiten recuperar sectores de manera progresiva hasta la finalización de la obra.