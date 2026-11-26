El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para la tarde y la noche de este jueves en distintos puntos de San Juan. La advertencia alcanza a sectores del Gran San Juan y a varios departamentos del interior provincial, con fenómenos de fuerte intensidad previstos para las próximas horas.

Según el pronóstico difundido por el organismo, se esperan precipitaciones abundantes, con acumulaciones estimadas entre 20 y 40 milímetros. Desde Protección Civil no descartaron que en algunos sectores los valores sean superiores. El escenario también incluye ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y caída ocasional de granizo, variables que pueden complicar la circulación y la permanencia en espacios abiertos.

Áreas alcanzadas

La advertencia comprende a Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Albardón, 9 de Julio y los sectores bajos de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. El pronóstico también prevé tormentas en áreas precordilleranas de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. Hacia la noche, las precipitaciones podrían desplazarse hacia el este y alcanzar de manera localizada otras zonas de la provincia.

Antecedentes inmediatos

La nueva advertencia se produce después de varios días de inestabilidad y de las lluvias registradas recientemente en distintos sectores de San Juan. Ese contexto meteorológico refuerza la necesidad de seguir la evolución del sistema y los avisos oficiales, ya que la intensidad de las tormentas puede variar por zonas y por franja horaria.

Frente a este panorama, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas y tomar precauciones con elementos que puedan ser arrastrados por el viento. También pidieron seguir las actualizaciones meteorológicas y los avisos oficiales durante el resto de la jornada. La evolución del frente durante la noche será la variable a monitorear para determinar si las precipitaciones avanzan sobre otras áreas de la provincia.