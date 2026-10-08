Vialidad Nacional pidió extremar la precaución por bajas temperaturas, niebla y posible calzada congelada. Hay tramos cordilleranos con mayor riesgo durante la madrugada y la mañana.

Todas las rutas nacionales de la provincia de San Juan se encuentran transitables, aunque Vialidad Nacional advirtió que las condiciones climáticas obligan a circular con especial precaución en los sectores cordilleranos.

Según el organismo, las bajas temperaturas pueden provocar durante la madrugada y las primeras horas de la mañana sectores con calzada congelada, nieve, agua nieve, lluvia y bancos de niebla aislados. Ese cuadro incrementa el riesgo vial y exige reducir la velocidad, mantener distancia de seguridad y usar luces bajas encendidas.

Tramos con mayor atención En la Ruta Nacional 149, la precaución alcanza distintos tramos de los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia. En la Ruta Nacional 40 Norte, el pedido se extiende al recorrido entre San Juan y Jáchal, además del tramo comprendido entre Huaco y el límite con La Rioja.

La Ruta Nacional 150 también requiere atención especial en el trayecto entre Jáchal y Rodeo, así como en la conexión desde Jáchal hacia Ischigualasto. En la Ruta Nacional 141, en el tramo que conecta con La Rioja, pueden presentarse sectores con visibilidad reducida por bancos de niebla.

Accesos y mantenimiento En tanto, la RN 20 hacia San Luis, la RN 40 Sur hacia Mendoza, la RN 153 entre Pedernal y Los Berros, y la A014 o Avenida de Circunvalación se encuentran transitables. No obstante, se pidió circular a una velocidad adecuada por la presencia de equipos y personal vial que realiza tareas de inspección y mantenimiento de rutina.

Ante cualquier consulta durante el viaje, Vialidad Nacional recomendó recurrir al personal de las autoridades provinciales y nacionales ubicado en los distintos puntos de las rutas. El organismo insistió en mantener una velocidad moderada y respetar a los demás usuarios de la vía frente a un escenario de condiciones climáticas cambiantes.