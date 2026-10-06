El fenómeno alcanzará sectores de varios departamentos durante la tarde de este martes. El miércoles se prevé baja de temperatura y probables lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para la tarde de este martes en distintos sectores de San Juan. Según el organismo, el fenómeno puede registrarse con ráfagas de más de 70 kilómetros por hora, baja humedad y un aumento repentino de la temperatura.

Las áreas alcanzadas por el aviso son 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, la zona baja de Pocito, la zona baja de Rivadavia y la zona baja de Sarmiento. El organismo precisó que, durante el período de mayor intensidad, el viento tendrá velocidades estimadas de entre 30 y 40 km/h.

El SMN indicó que estas condiciones pueden reducir la visibilidad y generar un ambiente muy seco, rasgos habituales del viento Zonda. También señaló que el episodio puede provocar un incremento brusco de la temperatura en las zonas afectadas, lo que complica la previsión de la jornada y obliga a seguir la evolución del sistema meteorológico.

Para este martes, la temperatura máxima prevista para San Juan es de 28 grados. En cambio, para el miércoles se anticipa un descenso térmico, con probabilidad de lluvias y chaparrones, lo que marcaría un cambio de escenario respecto de las condiciones esperadas para la tarde de hoy.

La alerta amarilla implica que el fenómeno puede generar inconvenientes y que la población debe mantenerse informada ante eventuales cambios en las condiciones meteorológicas. En ese marco, el seguimiento de los avisos oficiales del SMN será el dato operativo central para las próximas horas.