El SMN prevé inestabilidad para la noche del sábado. La advertencia incluye lluvias intensas, posible granizo y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional informó una alerta amarilla por lluvias y tormentas para la noche de este sábado en cinco departamentos de San Juan.

La advertencia alcanza a 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se prevén tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes. Según el organismo nacional, los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas de viento.

El SMN estimó además acumulados de precipitación de entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de registros superiores de manera localizada. Ese rango suele implicar anegamientos puntuales y reduce la visibilidad en rutas y caminos rurales, según la evolución de cada sistema de tormentas.

Alcance temporal La advertencia comprende principalmente las últimas horas del sábado, cuando se concentraría la inestabilidad sobre el este y el centro del territorio provincial. El seguimiento oficial de la evolución del tiempo resulta clave para definir eventuales cambios en la intensidad o en la extensión del fenómeno.

Próximo paso El organismo meteorológico mantiene la vigilancia sobre las condiciones previstas y puede actualizar el aviso si varían los parámetros de lluvia, viento o granizo. Para los departamentos incluidos, el dato central es que la mayor probabilidad de tormentas está concentrada en la franja nocturna del sábado.