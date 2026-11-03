Obras Sanitarias hará este martes una ampliación de la red en el barrio La Laja. Entre las 9 y las 16 podría afectarse el suministro en varios sectores de Albardón.

Obras Sanitarias informó que este martes 3 de noviembre se realizarán trabajos de ampliación de la red distribuidora de agua potable en el barrio La Laja, en el departamento Albardón. La intervención forma parte de la extensión de la infraestructura del servicio y contempla la ejecución de un nexo para conectar la nueva red. Según la empresa, las tareas podrían generar baja presión o interrupciones en el suministro durante la jornada.

El operativo estará a cargo del personal de la empresa y se desarrollará aproximadamente entre las 9 y las 16. Durante ese lapso, el abastecimiento de agua potable podría verse afectado en calle José Amarfil, calle La Laja hasta calle San Nicolás, barrio Ampacama, Villa Ampacama, barrio Recabarren y zonas cercanas. La magnitud del alcance obliga a prever una alteración transitoria del servicio en un sector amplio del departamento.

Alcance del servicio

Desde Obras Sanitarias solicitaron a los vecinos extremar los cuidados con las reservas de los tanques domiciliarios. La recomendación oficial es priorizar el uso del agua para actividades esenciales, como bebida, higiene y alimentación, mientras duren las tareas. La medida apunta a reducir el impacto de la baja presión en los hogares comprendidos dentro del área de influencia.

Antecedente inmediato

La obra se inscribe en una ampliación puntual de la red de distribución, por lo que el efecto sobre el servicio está asociado a la ejecución del nexo y no a una falla general del sistema. En este tipo de intervenciones, la afectación suele concentrarse en el perímetro cercano a los trabajos y durante el horario de obra. Una vez finalizadas las tareas, el suministro debería normalizarse de acuerdo con la evolución técnica de la red.

Próximo paso

La variable a seguir es la finalización de las tareas dentro del rango horario informado por la empresa. Hasta entonces, el organismo mantiene la recomendación de uso racional del agua en los sectores alcanzados por la obra. No se informaron otros cambios en el cronograma ni medidas adicionales para el resto de Albardón.