Desde el 2 de diciembre habrá prácticas abiertas todos los miércoles en el Parque de Mayo. La propuesta no exige experiencia previa ni elementos propios.

En el parque de Mayo y detras del Museo de la Memoria Urbana se juntan para `practicar Aikido

La organización Aikido Aikikai Latinoamericana de San Juan volverá a desarrollar Aikido en el Parque, una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad en el Parque de Mayo. La propuesta comenzará el miércoles 2 de diciembre de 2026 y se extenderá durante diciembre, enero y febrero. Las prácticas se realizarán todos los miércoles, desde las 21, sobre calle 25 de Mayo, detrás del Museo de Historia Urbana.

La iniciativa se presenta como una instancia de acceso sin costo a una disciplina marcial que, según la organización, no requiere conocimientos previos ni elementos propios para participar. En ese marco, quienes se acerquen podrán observar y sumarse sin inscripción previa, en un ámbito distinto al de un salón tradicional. La actividad apunta a ampliar la participación mediante una práctica en espacio público y al aire libre.

Práctica y elementos tradicionales

Durante las jornadas se trabajará con armas tradicionales del aikido: el bokken, una espada de madera, y el jo, un bastón de madera de 120 centímetros. La organización no informó en el material difundido cambios en la modalidad respecto de temporadas anteriores. La propuesta mantiene el formato de encuentro abierto, con acceso libre para personas interesadas en conocer la disciplina.

Una experiencia que se sostiene desde 2021

El programa se desarrolla en el Parque de Mayo desde 2021, con el objetivo de compartir esta práctica en contacto con la naturaleza y en un espacio de encuentro comunitario. En San Juan, Aikido Aikikai Latinoamericana desarrolla su actividad desde 2006, con una difusión centrada en el desarrollo personal, la armonía y el autoconocimiento, según la propia organización. La continuidad del ciclo muestra una estrategia de acercamiento a públicos que no necesariamente concurren a dojos o espacios específicos de entrenamiento.

La actividad será abierta a todo público y no exige experiencia ni material propio. Para participar, alcanza con presentarse en el lugar el día de la práctica o consultar a través de las redes sociales de la organización. El dato central para seguir es el inicio del ciclo, previsto para el 2 de diciembre de 2026, y su continuidad semanal durante los tres meses de verano.