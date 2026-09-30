Autoridades de Coquimbo descartaron la habilitación en diciembre por la nieve sobre la Ruta 41. La definición impacta en el turismo y el comercio entre San Juan y Chile .

El Paso Internacional de Agua Negra no podrá habilitarse en diciembre y la apertura para la temporada 2026-2027 se estima ahora para enero, según confirmaron autoridades de la Región de Coquimbo, en Chile. La postergación altera el calendario previsto para el corredor cordillerano y afecta a las familias sanjuaninas que cada verano cruzan hacia La Serena y otros destinos de la costa chilena.

La definición modifica los plazos que se manejaban hasta hace pocas semanas, cuando desde Chile todavía se esperaba abrir el cruce en la primera quincena de diciembre. Las condiciones de la alta cordillera y los daños dejados por el invierno obligaron a revisar esa previsión. En ese marco, la fecha definitiva dependerá del clima y del avance de las obras sobre la traza.

Condiciones de la ruta El invierno dejó una acumulación extraordinaria de nieve sobre la Ruta 41-CH, el camino que conecta ambos países. Cerca del embalse La Laguna se registraron acumulaciones de hasta siete metros de nieve, además de aludes, derrumbes y cortes sobre la traza. Una inspección reciente detectó al menos siete interrupciones del camino en apenas cuatro kilómetros, producto del barro y el derretimiento de la nieve.

Esas condiciones obligaron a Vialidad de Chile a intensificar los trabajos y a postergar la definición de una fecha segura para habilitar el tránsito. A comienzos de septiembre, las autoridades de Coquimbo habían fijado como meta abrir el paso, como máximo, en la primera quincena de diciembre. Tras nuevas gestiones ante el gobierno central chileno, ese plazo quedó descartado.

Impacto económico La demora preocupa al sector turístico y comercial de Coquimbo, que recibe cada verano a miles de sanjuaninos. En la temporada 2025-2026, el paso registró 73.317 cruces de personas y 12.317 vehículos, con 38.573 ingresos a Chile y 34.744 salidas hacia la Argentina, según los datos informados sobre ese período. Si la apertura se confirma recién en enero, el atraso podría incidir en las primeras semanas del verano, cuando aumenta el movimiento hacia La Serena, Coquimbo y otros destinos de la costa chilena.

La situación se cruza con una fecha institucional relevante: los días 2 y 3 de diciembre está previsto el Comité de Integración Paso de Agua Negra, en Coquimbo, con autoridades chilenas y argentinas. El encuentro abordará la conectividad entre San Juan y Coquimbo, las obras pendientes sobre la Ruta 41 y el futuro del corredor internacional. Mientras tanto, los trabajos continúan sobre el camino cordillerano y la apertura quedará supeditada al avance de esas tareas y a las condiciones climáticas.