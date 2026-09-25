El test dio más de cinco veces el límite permitido en la provincia. El hombre no tenía la documentación y quedó a disposición de las autoridades.

Un conductor fue interceptado este domingo a las 5:22 en un control rutinario de Vialidad Nacional sobre calle Güemes, a la altura de la empresa Autotransportes San Juan Mar del Plata, en San Juan. El test de alcoholemia arrojó 2,63 g/l de alcohol en sangre, un nivel superior al máximo permitido en la provincia, fijado en 0,5. Según el registro difundido después por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el hombre además no contaba con la documentación correspondiente.

Control y retención El material difundido muestra que el conductor presentaba signos visibles de ebriedad y dificultades para hablar. Ante esa situación, los efectivos procedieron a radiar el vehículo y a detener al protagonista del episodio. La falta de documentación sumó una infracción adicional a la conducción con alcohol en sangre por encima del límite legal. El caso quedó a disposición de las autoridades y, según el parte difundido, afrontará una multa de costo elevado.

Marco de sanción En San Juan, el límite de alcohol permitido para circular es de 0,5 g/l, por lo que el resultado informado supera ampliamente el umbral legal. Ese dato explica la intervención inmediata del operativo y la retención del vehículo. La sanción económica mencionada en la información original se vincula con la infracción detectada en el control de tránsito. No se informaron en el material otros antecedentes judiciales o administrativos del conductor.

Difusión del caso Las imágenes del procedimiento trascendieron este viernes, aunque el hecho ocurrió el domingo por la madrugada. La circulación del video amplificó la exposición pública del episodio, pero la información verificable se limita al control, el resultado del test y la ausencia de documentación. El caso vuelve a poner en foco los operativos de fiscalización vial y la aplicación de sanciones por alcoholemia positiva. El próximo dato relevante será la definición administrativa de la multa y las medidas que adopten las autoridades de tránsito.