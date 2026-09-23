La llegada de JetSMART a San Juan sumará una nueva alternativa de conectividad aérea con cinco frecuencias semanales en la ruta Buenos Aires-San Juan-Buenos Aires. La operatoria fue destacada por Juan Castañares, secretario de Turismo de San Juan, como una incorporación que amplía las opciones de traslado para residentes y visitantes. En paralelo, el funcionario vinculó esa mayor oferta con la posibilidad de proyectar una conexión futura con Brasil.

La información fue expuesta por Castañares en una entrevista en el programa Buena Gente, emitido por AM 1020. Allí señaló que la nueva ruta permitirá mejorar la disponibilidad de vuelos para quienes viajan por motivos turísticos o personales hacia la capital del país. También sostuvo que la incorporación de la compañía abre un escenario para pensar en mercados internacionales de interés para la actividad turística provincial.

En ese marco, el secretario de Turismo indicó que la llegada de la aerolínea no se limita a reforzar el vínculo con Buenos Aires, sino que puede servir como base para avanzar hacia otras conexiones. Según su planteo, Brasil aparece como un destino relevante en la estrategia de expansión de la conectividad aérea de San Juan, aunque por el momento se trata de una posibilidad y no de una ruta confirmada.

Pedido de una frecuencia dominical El sector turístico local ya trasladó una necesidad concreta vinculada con la programación de los vuelos. De acuerdo con lo informado por Castañares, agentes de viajes sanjuaninos pidieron sumar una frecuencia los días domingos. El planteo busca ampliar las alternativas para viajes de corta duración y mejorar la distribución semanal de la oferta aérea. También apunta a facilitar el movimiento de turistas y pasajeros vinculados con la actividad comercial.

Impacto en la actividad Para la estructura turística provincial, la conectividad aérea es una variable central porque incide en el ingreso de visitantes y en la accesibilidad desde otros puntos del país. La puesta en marcha de las operaciones de JetSMART será, en ese sentido, el primer dato a seguir para medir si la nueva oferta responde a la demanda existente. A partir de allí, el sector quedará atento a si prospera el pedido de una frecuencia dominical y a si la provincia logra convertir esta nueva ruta en un punto de partida para mayores vínculos regionales.