Un video difundido en TikTok mostró al sanjuanino en el cementerio con un ramo de flores. La publicación generó múltiples reacciones entre quienes lo reconocen en la provincia.

En los últimos días, El Payito fue registrado en un cementerio de San Juan cuando visitó la tumba de su mamá con un ramo de flores. La escena fue difundida en redes sociales y mostró un gesto personal que trascendió por la identificación pública que el sanjuanino tiene en las calles de la provincia.

El video fue publicado en TikTok por la usuaria @flaviavillegas30, quien acompañó a El Payito durante ese momento. La pieza audiovisual lo mostró junto a la sepultura de su madre, sin otros datos aportados sobre el lugar exacto ni sobre la fecha de la grabación.

Difusión en redes La publicación comenzó a circular rápidamente y generó mensajes de cariño y emoción entre usuarios que dijeron reconocerlo habitualmente en distintos puntos de San Juan. El alcance de la difusión se explicó por la visibilidad que tiene en el espacio público, más que por un hecho institucional o de interés judicial.

El material no aportó información adicional sobre el contexto familiar ni sobre otras circunstancias vinculadas con la visita. Sí dejó constancia de un episodio íntimo que fue expuesto en una plataforma de alcance masivo, con una recepción inmediata entre quienes siguen ese tipo de contenidos.

Como dato verificable, la única fuente identificable del registro es la usuaria @flaviavillegas30 en TikTok. No se informaron otros testimonios ni precisiones sobre el cementerio, por lo que el alcance de la noticia queda limitado a lo mostrado en el video y a su circulación posterior en redes.