El consumo de frutas y hortalizas cayó cerca del 40% a nivel nacional, según señaló Sergio López, presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan. La retracción afecta la comercialización de la producción sanjuanina y complica los ingresos de los productores en un contexto de costos altos e incertidumbre económica. La entidad, con sede en el Mercado Concentrador de Rawson, vinculó el cuadro a la menor demanda, a cambios en los hábitos de compra y a dificultades para sostener la actividad.

Balance de la temporada

El dirigente describió la última temporada otoño-invierno como una de las más difíciles de los últimos años y resumió el período con una frase: “Ha sido uno de los inviernos más trágicos vividos”. Según su planteo, no se trató de un único factor, sino de una combinación de caída de ventas, menor consumo y problemas económicos generales. Esa situación repercute en toda la cadena, desde el productor que cosecha hasta los comerciantes que colocan la mercadería. Para el sector, el dato central es que la producción necesita salida comercial para sostener el trabajo y preparar los próximos ciclos agrícolas.

Cambios en la demanda

López sostuvo que la crisis no responde solo a la coyuntura económica, sino también a transformaciones en los hábitos de consumo. Señaló que las familias dedican menos tiempo a la cocina tradicional y eso reduce la demanda de ciertos productos frescos. Ese cambio afecta especialmente a los chacareros de mayor edad, a quienes les cuesta más adaptar sus estrategias de producción y venta. En ese marco, la renovación generacional aparece como una variable relevante para la continuidad de la actividad hortícola en la provincia.

Expectativas para la nueva estación

Con el inicio de la primavera-verano, el sector espera una mejora en la oferta y en los precios de algunos productos. López mencionó la llegada de frutas de estación como duraznos, ciruelas y damascos, además de una renovación de la oferta de las huertas sanjuaninas. También anticipó que noviembre podría marcar cambios en valores de verduras como tomate, zapallito y calabaza. Parte de la fruta que circula en esta época proviene de otras regiones del país, mientras que la producción local gana presencia a medida que avanza el calendario estacional.

Mercado y proyección

La Sociedad de Chacareros Temporarios nació en 1974 y hoy reúne a más de 350 socios, más de 30 empleados, seis naves de comercialización y alrededor de 250 puestos exteriores. López definió al mercado como una estructura que creció junto a los productores y que busca ampliar su alcance con nuevos puestos y más variedad de productos. La entidad mantiene además su funcionamiento de lunes a sábados, de 6.30 a 12, y permanece cerrada los domingos. En ese marco, la expectativa del sector queda atada a que la mejora estacional se traduzca en más ventas y en una recuperación parcial del consumo perdido.