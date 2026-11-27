La primera semana de diciembre podría concentrar los mayores caudales del año en los ríos de montaña de San Juan, según advirtió el geólogo Silvio Pastore en diálogo con Radio Mil20. El especialista vinculó ese escenario con el aumento de las temperaturas previsto para los próximos días, que podría acelerar el derretimiento de la nieve acumulada en la cordillera. La advertencia alcanza a los ríos Los Patos, Río Blanco, Calingasta, Castaño y también al Río Blanco en Jáchal.

Según Pastore, la provincia llega a fines de noviembre con una acumulación de nieve por encima de los 4.000 metros de altura que no se registraba desde hace una década. Esa reserva se sostuvo por las temperaturas más bajas de los últimos meses, pero el ingreso de un importante flujo de energía en la próxima semana podría modificar las condiciones y acelerar el deshielo. En ese marco, el especialista sostuvo que los pulsos instantáneos de caudal podrían ubicarse entre los más altos del año.

Mayor exposición en Calingasta

El geólogo señaló que Calingasta sería el departamento que primero sentiría los efectos de ese proceso, por concentrar los ríos de mayor caudal en comparación con las cuencas de Iglesia y Jáchal. Por eso pidió que autoridades y población extremen precauciones durante los días de mayor deshielo. También recomendó evitar actividades en las márgenes de los ríos mientras persistan las condiciones de crecida.

En la entrevista, Pastore remarcó además la necesidad de identificar los sectores por donde históricamente circula el agua durante las crecientes, porque esos recorridos pueden reactivarse ante precipitaciones intensas. El especialista habló de mantener una “memoria activa” sobre esos cauces y recordó que se trata de un año atípico, con posibilidad de lluvias repentinas y de gran intensidad. “El agua va a tratar de correr, de recorrer su camino por donde históricamente lo ha hecho”, afirmó.

Glaciares y reservas

Consultado por el impacto de las precipitaciones y las bajas temperaturas sobre los glaciares provinciales, Pastore aclaró que la mayor cantidad de nieve no implica una recuperación automática de esas masas de hielo. Explicó que para conocer el resultado será necesario realizar un balance de masa al finalizar la temporada, a fin de determinar cuánta nieve se acumuló, cuánta se conservó y qué cantidad terminó convirtiéndose en agua. “De ninguna manera se van a recuperar nuestros glaciares. No es suficiente un año húmedo para recuperar décadas de degradación”, remarcó.

El geólogo indicó que la nieve debe permanecer al menos dos años en la cordillera, con temperaturas inferiores a cero grado, para comenzar a transformarse en hielo, un proceso que puede demandar hasta diez años. Por eso estimó que harían falta, como mínimo, dos años húmedos y un escenario ideal de una década para hablar de una recuperación de los glaciares sanjuaninos. Aun así, sostuvo que las condiciones actuales permitirán frenar de manera temporal el deterioro acelerado de esos cuerpos de hielo.

Uso del agua y normativa

Más allá del riesgo de crecientes, Pastore planteó que la acumulación de nieve abre una oportunidad para mejorar la disponibilidad de agua en San Juan, tanto en embalses como en reservas subterráneas. Sin embargo, advirtió que la recarga de acuíferos requiere un proceso prolongado y que uno o dos años húmedos no alcanzan para revertir décadas de sobreexplotación. También expresó su expectativa de que las cuatro presas de la provincia terminen el verano con niveles máximos de almacenamiento, lo que permitiría afrontar los próximos ciclos hídricos con mayores reservas.

En el cierre de la entrevista, el especialista insistió en la necesidad de actualizar la Ley de Aguas y adecuar la normativa para un uso más eficiente del recurso hídrico provincial. “Este año, desde el punto de vista hídrico, no tenemos la urgencia de administrar la escasez. Aprovechemos esta oportunidad para adecuar toda la normativa que se necesita para el uso eficiente del recurso hídrico en la provincia”, planteó. También advirtió que las condiciones favorables actuales no deben hacer perder de vista que los pronósticos siguen contemplando períodos de sequía para la provincia.