El pronóstico hídrico anticipa un derrame muy superior al del ciclo anterior. Recursos Hídricos pidió evitar el ingreso a los cauces y prepara embalses y controles.

San Juan se encamina a un verano con caudales elevados en sus ríos, según el pronóstico hídrico del ciclo actual. La combinación de nieve acumulada en cordillera y precipitaciones previstas para los próximos meses configura un escenario que obliga a reforzar la prevención y el seguimiento de los cauces.

En diálogo con Radio Mil20, el secretario de Recursos Hídricos, Enrique Devia, indicó que para el río San Juan se estima un derrame central de 2.700 hectómetros cúbicos, con un mínimo de 2.022 y un máximo de 3.375. La proyección contrasta con los 753 hectómetros cúbicos registrados en el ciclo anterior. Para el río Jáchal, en tanto, el cálculo central es de 410 hectómetros cúbicos.

Devia explicó que los ríos sanjuaninos tienen un régimen nivo-térmico, es decir, dependen de la acumulación de nieve y de las temperaturas que favorecen el deshielo. Según precisó, los mayores caudales suelen comenzar en la segunda quincena de noviembre y se intensifican durante diciembre y enero, aunque este año se espera un comportamiento diferente por las condiciones climáticas. En ese marco, el funcionario señaló que el sistema deberá atravesar meses de mayor exigencia operativa.

Embalses y liberaciones

Ante ese panorama, los embalses se preparan para recibir los aportes de agua y mantener capacidad disponible en las presas. Devia indicó que se están realizando liberaciones preventivas por el río San Juan, como parte de la gestión del recurso y de las pruebas para la recarga de acuíferos, es decir, reservas subterráneas de agua. “De forma previsible, anticipándonos a lo que va a pasar, estamos liberando caudales por el río San Juan”, afirmó.

El secretario agregó que el agua cumple distintos objetivos: abastecer a los sectores que la necesitan, almacenarla para períodos de menor disponibilidad y aprovecharla para la recarga de acuíferos. Además, pidió a la población no ingresar a los cauces para bañarse o realizar actividades recreativas en sectores no habilitados. La advertencia surgió tras la observación de personas en el lecho del río, a la altura de la Costanera, durante el último fin de semana.

“No están dadas las condiciones como para desarrollar actividades recreativas, salvo que se indique un área expresa donde se puedan realizar”, remarcó. Desde la Dirección de Hidráulica colocaron cartelería preventiva y la Policía realiza controles en la zona. Devia insistió en extremar los cuidados, especialmente cuando hay menores, y sostuvo que diciembre será el momento de mayor atención porque el escenario podría sostenerse durante todo el verano.