El chofer de la RedTulum realizó sus últimos recorridos en la empresa Mayo y recibió saludos de pasajeros y vecinos. La despedida cerró una trayectoria de 32 años de aporte.

Adolfo Vargas, chofer de la línea 206 de la Empresa Mayo, realizó este jueves sus últimos recorridos en la RedTulum con un cartel que decía “Mi última vuelta”. La escena fue acompañada por pasajeros y vecinos que se acercaron a saludarlo en distintas paradas del recorrido. El cierre de su actividad marcó el final de una etapa laboral de más de tres décadas en el transporte público sanjuanino.

Trayectoria En diálogo con TELESOL, Vargas señaló: “Tengo 32 años de aporte, toda una vida”. La referencia da cuenta del tiempo que permaneció en servicio y del vínculo construido con usuarios habituales de la línea. En el sistema de transporte, este tipo de despedidas suele reflejar la continuidad cotidiana de choferes que sostienen recorridos urbanos por años. En este caso, la visibilidad del gesto estuvo dada por la circulación de la unidad con la leyenda alusiva y por la respuesta de quienes lo reconocieron durante el trayecto.

Cierre de etapa Según relató el propio conductor, el último tramo de su jornada comprendió el recorrido de la Empresa Mayo, donde lo esperaba su familia y sus seres queridos. La despedida funcionó como cierre de una relación laboral extendida en el tiempo y de una rutina de trabajo que, por su duración, quedó asociada a varias generaciones de pasajeros. No se informaron otros detalles sobre trámites previsionales ni sobre eventuales reemplazos en la prestación del servicio.

Próximo paso El dato central que deja la jornada es el final de una carrera de 32 años de aporte en el transporte público. La empresa y el sistema de la RedTulum no difundieron modificaciones operativas vinculadas con esta salida, por lo que la atención queda puesta en la continuidad del servicio en la línea 206 y en la nueva etapa personal que inicia Adolfo Vargas.