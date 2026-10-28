28 km serán los primeros en trabajarse en la ruta 40 norte

El Gobierno de San Juan adjudicó a Mapal S.A.C.I.A. el primer tramo de la recuperación de la Ruta Nacional 40 Norte, entre San Roque y Tucunuco, en Jáchal, por una inversión de $26.988 millones. La empresa sanjuanina quedó a cargo de 28 kilómetros de obra vial en un corredor considerado estratégico para la conectividad del norte provincial. Según lo informado, la propuesta superó en unos $885 millones el presupuesto oficial, fijado en $26.103 millones.

La adjudicación se conoció 20 días después de la apertura de sobres y marca el inicio de un plan que prevé cuatro tramos para mejorar la circulación y la seguridad vial sobre la traza. Mapal S.A.C.I.A., vinculada a la familia Palucchini, compitió con otras cinco ofertas presentadas en la licitación. Entre las firmas participantes estuvieron Sigma SA, en unión con LLP Pietroboni SA; Ivica Dumandzic; Federico Hnos. SA; Armegom SA, junto a BWT; y Menin Construcciones.

Financiamiento y alcance

La obra será la primera vial financiada con parte de los USD 250 millones acordados entre el Gobierno provincial y la minera Vicuña, recursos cuyo destino fue aprobado por la Legislatura sanjuanina. Ese esquema de financiamiento permite avanzar sobre una de las intervenciones incluidas en el programa de recuperación de 143 kilómetros de la Ruta 40 Norte, desde Albardón hasta San Roque. El plan contempla soluciones diferenciadas según cada sector del corredor.

Qué trabajos incluye

El proyecto prevé ampliar la calzada existente de 6,30 a 7,30 metros, manteniendo dos carriles, uno por sentido de circulación. También se construirán banquinas de tres metros a ambos lados, con sectores pavimentados y otros de material granular. Las tareas incluirán pavimentación y repavimentación con concreto asfáltico en caliente, además de la reconstrucción de los tramos con mayor deterioro. En las zonas donde se ensanche la ruta se ejecutará una nueva estructura para reforzar la calzada.

El plan también contempla intervenciones en alcantarillas, sifones y sistemas de drenaje, obras necesarias para mejorar el funcionamiento del corredor y prolongar la vida útil del pavimento. En paralelo, el programa general prevé una doble calzada entre Albardón y Villicum, la incorporación de terceras trochas entre Villicum y Talacasto y mejoras en el corredor hasta San Roque. La adjudicación de este primer tramo permite poner en marcha la primera etapa concreta de ese esquema.

Próximos pasos

El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, señaló que los trabajos podrían comenzar una semana después de la adjudicación, por lo que el inicio está previsto para los primeros días de noviembre. En paralelo, sigue el proceso licitatorio para transformar en autovía un tramo de 3,7 kilómetros entre Callejón Blanco y calle Rawson, cuya apertura de sobres fue prorrogada hasta el 6 de noviembre a pedido de las empresas interesadas. Ese proyecto prevé una inversión estimada de $85.000 millones y un plazo de ejecución de 915 días corridos.