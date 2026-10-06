Emilio Achem pidió esperar la investigación judicial y los informes técnicos sobre las cañerías. La causa tendrá audiencia de formalización el 14 de octubre.

La investigación judicial por el Acueducto Gran Tulum sigue en curso y el Gobierno provincial dijo que aguardará las definiciones de la Justicia y los informes técnicos antes de resolver qué tramo de la infraestructura podrá aprovecharse y cómo se reanudará el proyecto. La postura fue expuesta por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, en diálogo con Radio Mil20.

“Hay que dejar que la Justicia haga su trabajo, es muy importante para todos, para todos los sanjuaninos saber qué pasó”, afirmó el funcionario. Con esa referencia, el Ejecutivo provincial ubicó la prioridad inmediata en el avance del expediente antes de adoptar decisiones sobre una obra cuya continuidad depende, según indicó, de la situación procesal y del estado material de lo ya ejecutado.

Estado técnico de la obra

Achem señaló que, además del frente judicial, existe una evaluación técnica pendiente sobre la calidad de las cañerías instaladas. “Nosotros desde el punto de vista técnico y de infraestructura esperamos tener certeza de la calidad de los caños”, manifestó. También precisó que en el acueducto hay “diferentes tipos de caños enterrados” y que será necesario establecer cuáles sirven y cuáles no antes de avanzar con una ingeniería de obra.

Ese diagnóstico resulta central porque determinará qué parte de la infraestructura puede ser recuperada y qué requerirá una intervención adicional. En términos prácticos, la resolución sobre los materiales condicionará el costo final, los plazos de eventual reactivación y la posibilidad de terminar la obra con lo ya construido. Achem resumió ese punto al afirmar que, una vez que haya certezas, se podrá trabajar “en la ingeniería de obra”.

Próxima instancia judicial

La causa atraviesa una etapa procesal relevante: la Justicia fijó para el 14 de octubre la audiencia de formalización de la investigación. En esa instancia, la Fiscalía deberá exponer los hechos que pretende atribuir a las 11 personas alcanzadas por el expediente. La notificación de los involucrados no implica, por sí misma, una imputación ni una declaración de responsabilidad penal.

Mientras tanto, el Gobierno sostuvo que no tomará definiciones sobre el futuro del proyecto hasta contar con esas precisiones. Achem cerró su exposición al señalar que, por ahora, corresponde esperar que las investigaciones avancen y que exista certeza sobre la calidad de los caños, un dato que será determinante para cualquier decisión posterior sobre la continuidad del Acueducto Gran Tulum.