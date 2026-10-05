Oscar Gabriel Aciar y Angela Celina Quiroga contrajeron matrimonio en los jardines verticales del Museo de la Memoria Urbana, en el corazón del Parque de Mayo. La ceremonia se realizó en el marco del programa oficial de Matrimonios Emblemáticos, impulsado por el Ministerio de Gobierno a través del Registro Civil. Según la información difundida, se trató de la primera boda celebrada en ese espacio cultural.

El enlace se desarrolló con la presencia de familiares de la pareja y estuvo atravesado por un fuerte componente religioso, ya que los contrayentes, de acuerdo con la nota original, elevaron su gratitud a Dios. Más allá de ese aspecto personal, el dato institucional relevante es que el acto civil se realizó en una locación no convencional, dentro de una política pública que busca habilitar escenarios representativos de la identidad sanjuanina para ceremonias legales.

Programa oficial El ciclo de casamientos en locaciones no convencionales comenzó el 27 de diciembre de 2024, tras un sorteo realizado en la Fiesta del Sol, con una ceremonia en el Teatro del Bicentenario. Durante 2025, la propuesta se amplió con enlaces en escenarios naturales y culturales, entre ellos Punta Negra, en Zonda. La continuidad prevista para 2026 incluye al Jardín de los Poetas, Punta Negra, Cavas del Zonda y ahora el Museo de la Memoria Urbana.

Requisitos y lugares habilitados Para acceder a este tipo de ceremonia, las parejas deben presentar una solicitud formal y un formulario en el Registro Civil, junto con la documentación correspondiente: DNI, actas de estado civil cuando corresponda, testigos y el pago del canon actualizado. Entre los espacios autorizados, sujetos a disponibilidad, figuran el Centro Cultural Estación San Martín, los jardines del Teatro del Bicentenario, el Museo de la Historia Urbana, el Santuario Difunta Correa y el Parque Nacional Ischigualasto.

La incorporación del Museo de la Memoria Urbana amplía la lista de escenarios disponibles para matrimonios civiles y refuerza una modalidad que combina la formalidad del trámite con una oferta turística y cultural. En términos administrativos, la continuidad del programa depende de la disponibilidad de los espacios y de la tramitación previa ante el Registro Civil. La agenda de enlaces seguirá abierta en los sitios ya autorizados por la provincia.