La licitación corresponde a la primera etapa de una obra vial en Jáchal. Tiene un presupuesto oficial de $26.103.057.000 y un plazo de 540 días.

La apertura de sobres de la licitación para intervenir la Ruta Nacional 40 Norte se realizó este miércoles y marcó el inicio administrativo de la primera etapa de una obra prevista sobre unos 28 kilómetros en Jáchal. El presupuesto oficial asciende a $26.103.057.000 y el plazo de ejecución fijado es de 540 días corridos.

El acto permitió conocer las propuestas de las empresas interesadas en ejecutar los trabajos sobre el corredor que conecta el norte provincial. Según el planteo oficial, la intervención tiene incidencia directa en la circulación hacia esa zona y en la vinculación con actividades productivas, comerciales y turísticas. La obra fue incorporada al Plan de Conservación y Mejoramiento de la Red Vial de la Provincia.

Alcance de la obra El tramo previsto se extiende entre Tucunuco y San Roque, en el departamento Jáchal. El proyecto no se limita a la repavimentación, sino que incluye el ensanche de la calzada, que pasará de un promedio de 6,30 metros a 7,30 metros. También se mantendrá un carril por sentido de circulación y se construirán banquinas de tres metros a cada lado, con un metro pavimentado y dos metros con terminación granular.

Además, el plan contempla reconstrucción en los sectores más deteriorados, colocación de concreto asfáltico en caliente y un nuevo paquete estructural en las áreas donde se amplíe la calzada. A eso se suman trabajos sobre alcantarillas, sifones y sistemas de drenaje, junto con alteos en los puntos donde resulten necesarios. El proyecto prevé también sistemas de contención lateral y renovación de la señalización vertical y horizontal.

Financiamiento y antecedentes La apertura de sobres corresponde a la primera de las cuatro secciones en las que fue dividida la recuperación de la Ruta 40 Norte. La obra se ejecutará en el marco del convenio suscripto entre el Gobierno de San Juan y la Dirección Nacional de Vialidad. El gobernador Marcelo Orrego había incluido esta intervención entre las prioridades para el destino de los recursos obtenidos a partir del acuerdo alcanzado con el proyecto minero Vicuña.

Orrego sostuvo: “Una de las obras más importante es la Ruta 40 Norte, fundamental para la producción. Esto es cumplir con la palabra dada. La obra irá desde Albardón pasando por Villicum, hasta Jáchal. La ruta está destruida. Con esto avanzamos con el potencial de los departamentos más alejados”. En ese marco, la renovación del corredor quedó señalada por el Ejecutivo provincial como una de las primeras obras a financiar con esos fondos.

Recursos comprometidos El acuerdo con Vicuña establece un aporte de USD 250 millones, no reembolsable ni compensable, disponible durante 2026 para infraestructura estratégica. También contempla un aporte del 1,5% sobre la facturación del proyecto minero para un fideicomiso de infraestructura durante toda la vida útil de la explotación y una mejora en el esquema de regalías, que pasará a contemplar un 3% sobre el valor de facturación. Con esa base, la licitación de la Ruta 40 Norte quedó como uno de los primeros pasos concretos del programa de obras asociado a ese entendimiento.