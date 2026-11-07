La programación comienza a las 21 y se extenderá hasta la madrugada del domingo. Incluye ingreso de San José, desfile gaucho, coronación y música en vivo.

Jáchal vivirá este sábado una de las noches centrales de la Fiesta Nacional de la Tradición, con una programación que combina expresiones culturales, costumbres gauchas y una grilla de espectáculos musicales. La apertura oficial está prevista para las 21:00, con un espectáculo de fuegos artificiales.

A las 21:15 se realizará el tradicional ingreso de San José hasta el atrio de la iglesia, uno de los momentos más representativos de la celebración. Diez minutos después llegará el saludo de bienvenida de la Paisana Mayor, Abril Aciar, mientras que a las 21:35 se presentará el Ballet Milagros del Tiempo. La secuencia marca el tramo inicial de una agenda que concentra los actos más identificados con la tradición jachallera.





Uno de los momentos más esperados comenzará a las 21:55, con el desfile de las agrupaciones gauchas. Los jinetes y sus caballos volverán a ocupar el centro de la escena en una celebración que mantiene vigentes las costumbres locales. Luego, a las 22:40, está previsto el desfile de carros antiguos, otro de los pasajes habituales de la fiesta.

Elección y coronación

A las 23:00 se realizará la presentación de las candidatas a Paisanas. Después de la actuación de Los Arrieros Huaqueños, llegará la coronación y proclamación de la nueva Paisana, prevista para las 23:35. Ese tramo concentra la definición institucional de una de las distinciones centrales de la celebración y antecede al inicio de la grilla artística principal.

Música hasta la madrugada

La programación musical comenzará a la medianoche con las presentaciones de Los Cabanay, Kuky Salas y el Dúo Páez Brizuela. A la 1:20 de la madrugada será el turno de Carafea, con una actuación de una hora, y luego subirán al escenario Nico Balmaceda, Julio Zalazar y Viajeros. El cierre de la primera noche central estará a cargo de Las Voces de Orán, con una presentación programada entre las 3:45 y las 4:45 del domingo.

Con esa secuencia, Jáchal inicia una de las jornadas más extensas de la Fiesta Nacional de la Tradición, en la que se combinan rituales gauchos, definiciones protocolares y una agenda artística que se extenderá hasta las primeras horas del domingo.