A nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, uno de los 44 tripulantes fallecidos, volvió a reclamar respuestas sobre lo ocurrido. En una entrevista con Radio Mil20, recordó los últimos contactos con su hermano, el proceso de búsqueda y las dudas que, según dijo, persisten sobre la investigación judicial.

El 15 de noviembre de 2017, el submarino perdió contacto durante una misión en el Atlántico Sur. La nave fue localizada recién el 17 de noviembre de 2018, en el fondo del mar, después de un año de búsqueda en la que participaron distintos países. Para las familias, ese período estuvo atravesado por la incertidumbre sobre el paradero de la tripulación y por la expectativa de que hubiera sobrevivientes.

Los últimos avisos

Rodríguez relató que había hablado con su hermano el 25 de octubre de 2017, cuando el submarino se preparaba para salir desde Mar del Plata. Según su testimonio, Hernán le dijo: “Mal, mal”, y agregó que “el submarino no daba” y que “el perno no estaba para 42 días”. El familiar señaló que Hernán tenía 25 años en la Armada, 20 como mecánico de submarinos y 10 de servicio en el ARA San Juan.

También recordó que el último contacto fue el 6 de noviembre, cuando Hernán estaba en Ushuaia. En esa conversación, le comentó que habían escuchado un ruido durante el ingreso, aunque aseguró que el problema ya estaba resuelto. “Me dijo que al día siguiente salían nuevamente y que el 24 de noviembre iba a llegar. Apenas tuviera señal, me iba a saludar por mi cumpleaños”, contó Rodríguez. Ese llamado nunca ocurrió.

La búsqueda y el impacto familiar

El 16 de noviembre, día de su cumpleaños, Rodríguez recibió el llamado de su cuñada y entendió que la noticia era grave. “Fue la noticia más dura que recibí en mi vida”, expresó en la entrevista. También recordó un encuentro familiar en Mendoza, en julio de 2017, cuando Hernán viajó para visitar a su madre y a sus hermanos. Esa foto, dijo, quedó como uno de los últimos recuerdos compartidos.

Durante la búsqueda, la familia también buscó acompañamiento fuera del país. Rodríguez contó que el 4 de agosto de 2018 estuvo con el papa Francisco en Roma. Según su relato, su esposa pudo hablar con el pontífice y contarle que su suegra todavía esperaba que los tripulantes estuvieran vivos en alguna isla. “Dígale dos cosas a tu mamá. Primero, que están todos fallecidos. Y segundo, que los van a encontrar”, fue la respuesta que atribuyó al Papa. “Ahí sentí el primer alivio después de un año muy duro”, afirmó.

El reclamo judicial

Después del hallazgo, los familiares pudieron ver imágenes de la filmación realizada en el fondo del mar. Rodríguez dijo que él y su madre observaron ese material durante seis horas y media en el Juzgado Federal de Mendoza. Sin embargo, sostuvo que sigue sin poder superar no haber visto los restos de su hermano. “No sabemos si ellos estaban adentro”, manifestó, al describir la falta de una confirmación visual como una herida abierta para la familia.

Rodríguez cuestionó además el desarrollo del proceso judicial. Señaló que el juicio terminó con cuatro condenas, pero consideró insuficientes las penas y criticó que los familiares no hayan tenido participación en las audiencias. También expresó dudas sobre el análisis de las filmaciones, al afirmar que no fueron revisadas por peritos internacionales independientes. “Más allá de la culpabilidad, nosotros lo que no sabemos es qué pasó”, remarcó.

El familiar mencionó como interrogantes posibles fallas eléctricas, problemas técnicos o incluso un ataque, aunque aclaró que se trata de hipótesis que, a su entender, siguen pendientes de investigación. Para las familias, el punto central continúa siendo conocer qué provocó el hundimiento y qué ocurrió en los últimos momentos de la nave. A nueve años del hecho, el reclamo sigue orientado a esa respuesta y a la revisión de las pruebas que, según sostienen, todavía no fueron agotadas.