Las tareas se concentran en barrios y calles donde suelen registrarse acumulaciones de agua durante las lluvias. También se prevén nuevas intervenciones para mejorar la infraestructura hídrica y reducir los riesgos de anegamiento ante posibles contingencias climáticas.

La Municipalidad de 9 de Julio continúa desarrollando tareas de limpieza, recuperación de acequias, construcción de cunetas y mejoramiento de desagües, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua y reducir los riesgos de anegamiento ante posibles lluvias intensas.





Los trabajos se llevan adelante en distintos puntos del departamento, especialmente en aquellos sectores donde históricamente se registran acumulaciones de agua durante las precipitaciones y donde resulta necesario recuperar o mejorar los sistemas de conducción existentes.





En Las Chacritas, los equipos municipales trabajan sobre calle Buenos Aires, realizando tareas de canalización desde calle Gregorio Rombolá (Manzana 12) hasta el barrio Papa Francisco, y limpieza de drenes desde ese barrio hasta el desagüe principal.





Estas intervenciones se complementan con los trabajos de canalización sobre calle Gregorio Rombolá, buscando mejorar la conexión entre los distintos sectores y facilitar la conducción del agua hacia su desagüe.





Por otra parte, en Villa Cabecera se avanza con la recuperación y limpieza de acequias, construcción de cunetas y mejoramiento de pasantes. Sobre calle Quiroga se desarrollan trabajos de adecuación de acequias y pasantes, mientras que en calle Paraguay las tareas previstas ya fueron finalizadas.





Asimismo, durante esta semana comenzarán nuevas intervenciones en el barrio 9 de Julio I, calle Fray Luis Beltrán, entre Bilbao y Tomás Bates, y en el barrio Sendero y sectores ubicados al este de calle Bilbao.





También se continuará trabajando sobre Diagonal San Martín, donde las tareas presentan un avance aproximado del 80%, y se incorporará calle Zapata, en el tramo comprendido entre Diagonal San Martín y Bilbao.





Por otro lado comenzarán trabajos de iluminación, arreglo y canalización de afluentes en el barrio el Román Agüero, que al igual que Loteo 11 y barrio Torino sufrían anegaciones de agua.





Muchos de estos sectores requieren intervenciones que permitan recuperar sistemas de drenaje que, por distintos motivos, no habían recibido el mantenimiento necesario durante años.





Si bien se trata de trabajos que forman parte del mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del departamento, adquieren especial importancia en el actual contexto de prevención ante las posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.





Son tareas que llevan tiempo y que quizás no siempre se ven, pero que resultan fundamentales para mejorar las condiciones de los barrios, facilitar el escurrimiento del agua, preparar el terreno para futuras intervenciones y reducir los riesgos de anegamiento.





La Municipalidad de 9 de Julio continuará avanzando de manera progresiva en distintos barrios y calles del departamento, priorizando los sectores que requieren mayor atención por ser donde se estanca el agua y acompañando estas intervenciones con tareas permanentes de limpieza y mantenimiento.