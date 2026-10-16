El lunes 2 de noviembre comienza la octava cohorte de Alfabetización en Inteligencia Artificial. Este curso tendrá una duración total de 10 horas que se distribuirán durante 3 semanas. La distribución de esas horas consiste en 4 horas sincrónicas online (a cursar 2 horas por semana) y 6 horas asincrónicas (a cursar en día y horario a elección, con fecha límite). Las clases finalizan el viernes 20 de noviembre y la entrega de certificados está prevista para el 27 de noviembre.
El cursado sincrónico se puede realizar los días lunes, miércoles o viernes. El horario puede ser de 10 a 12 horas, de 14 a 16 horas o de 18 a 20 horas (sujeto a modificaciones por razones de cupo).
El programa del curso está disponible en https://bit.ly/programaesencia
Las inscripciones están disponibles en https://forms.gle/jwVXTvYad8rtp8iN7
Esta iniciativa es posible gracias al convenio que firmó el Gobierno de San Juan con Eidos Global. Hasta el momento se han realizado siete cohortes que han permitido la formación de más de 1900 sanjuaninos mayores de 16 años.