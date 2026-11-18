El presidente de China recibió al mandatario de Estados Unidos en el aeropuerto de Shenzhen. La visita incluyó gestos protocolares y reuniones al margen del foro Asia-Pacífico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este hoy a Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong, para asistir a la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre.

En el Aeropuerto Internacional Bao’an, el presidente de China, Xi Jinping, recibió al mandatario estadounidense. Según el material difundido, el anfitrión y su esposa, Peng Liyuan, ofrecieron además un banquete en Shenzhen a los asistentes. La escena tuvo lugar en el marco de una agenda que combina el foro regional con contactos bilaterales de alto nivel.

Agenda bilateral Trump participará de una cumbre con su par de China, además del líder de Rusia, Vladímir Putin, al margen de la reunión de APEC, según lo anunciado oportunamente por la Agencia Noticias Argentinas. En ese contexto, el encuentro se proyecta sobre tres planos: la relación entre Washington y Pekín, la cooperación en la región Asia-Pacífico y el escenario global.

Durante el recibimiento, ambos mandatarios se estrecharon la mano en medio de música de bienvenida. La guardia de honor del Ejército Popular de Liberación de China presentó armas, una niña entregó un ramo de flores al líder estadounidense y aviones de combate sobrevolaron el lugar como gesto de saludo. También ondearon las banderas nacionales de ambos países mientras una banda militar interpretó sus himnos.

Señales políticas Xi recordó su visita al Estado norteamericano en septiembre de este año, cuando el matrimonio presidencial de la Casa Blanca acudió al aeropuerto y organizó una ceremonia de bienvenida. A su vez, señaló que China es una nación con una tradición de cortesía que valora la reciprocidad en los gestos de buena voluntad. En ese marco, expresó su deseo de mantener intercambios profundos con su homólogo sobre cuestiones de importancia para las relaciones bilaterales.

Trump, por su parte, agradeció a Xi por recibirlo de forma personal en la terminal aérea y por los preparativos especiales realizados por la parte china. Dijo que era un gran placer visitar nuevamente China y calificó al país como un gran país, mientras definió a Xi como un gran líder. También sostuvo que todos sus encuentros con el presidente chino fueron muy agradables y manifestó su convicción de que esta visita impulsará aún más las relaciones bilaterales.

El anfitrión planteó que el objetivo es promover una relación constructiva chino-estadounidense de estabilidad estratégica, basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad. La evolución de esos contactos quedará atada a las conversaciones que se desarrollen al margen de la cumbre de APEC, en una agenda que seguirá abierta durante los días 18 y 19 de noviembre.