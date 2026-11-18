Cancillería cuestionó la presencia de la hermana de Carlos III en las islas en medio del arbitraje por la explotación petrolera. La visita ocurre antes de las audiencias en Hamburgo.

El gobierno argentino rechazó este martes la presencia de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, en las Islas Malvinas, en el marco del arbitraje entre Argentina y el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la explotación de recursos petrolíferos en el archipiélago. La posición oficial fue difundida por la Cancillería mediante un comunicado y un mensaje en la red social X. El conflicto se vincula con la disputa de soberanía y con la actividad offshore en el área.

A través del texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que las actividades de la princesa británica “se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica” en las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En otro pasaje, el gobierno argentino afirmó que “rechaza el despliegue de actividades de la princesa Ana”, a las que calificó de “provocación”. También señaló que “es hora que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en Malvinas, que es parte de la Argentina”.

La princesa Ana inició una visita oficial de once días a las Islas Malvinas junto a su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence, que se extenderá hasta el viernes próximo. Su arribo se produjo poco antes del comienzo de las audiencias en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, donde ambos países expondrán sus posiciones por la demanda vinculada al proyecto Sea Lion. Ese expediente se relaciona con la explotación petrolera en el archipiélago y con la discusión sobre los recursos marítimos de la zona.

Desarrollo energético

La comunidad isleña interpreta la presencia de la hermana del monarca como un respaldo de la corona británica a los planes de desarrollo energético en el archipiélago. En ese contexto, la Asamblea Legislativa local había anunciado la creación de un fondo soberano de inversión cercano a los 300 millones de libras, proyectado a partir de eventuales ingresos y regalías del yacimiento offshore Sea Lion. Según esa previsión, los recursos se destinarían a obras de infraestructura, conectividad y energía.

Reacción política

En paralelo, el senador bonaerense Sergio Berni presentó un proyecto para declarar “persona no grata”, en el ámbito de la provincia, a la princesa Ana de Inglaterra. El legislador justificó la iniciativa en rechazo a la visita oficial y la calificó como una “provocación”. En su exposición, sostuvo que la presencia de un miembro de la realeza británica en las islas “no puede interpretarse como una simple visita protocolar” y afirmó que “es un gesto político que respalda la ocupación ilegal y desconoce los legítimos derechos soberanos de la Argentina sobre Malvinas”.

Berni también publicó mensajes en X en los que advirtió que “no podemos permanecer indiferentes frente a una provocación que pretende naturalizar la ocupación de nuestro territorio y la explotación ilegal de nuestros recursos naturales”. Además, sostuvo que “la recuperación de las Malvinas constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino” y que defender la soberanía “es también honrar la memoria de nuestros veteranos y de quienes dieron su vida por la Patria”. El proyecto deberá tramitar en la Legislatura bonaerense, mientras el frente diplomático seguirá en Hamburgo con las audiencias del tribunal internacional.