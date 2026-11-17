El papa habló de su salud tras su gira por Sudamérica y aseguró que no necesita otro tratamiento por esa lesión. También se refirió a la renuncia papal y a debates litúrgicos.

A un mes de la intervención quirúrgica para extirparle un tumor del pulmón derecho, el papa León XIV habló sobre su estado de salud durante el vuelo de regreso al Vaticano, después de completar una gira por Uruguay, Argentina y Perú. Según contó a los periodistas que lo acompañaban, el diagnóstico surgió a partir de un control médico de rutina y no de síntomas previos. “El tumor estaba totalmente contenido”, afirmó.

El pontífice sostuvo que la primera noticia fue una sorpresa porque “no había ningún síntoma” y se sentía bien. Explicó que el hallazgo se produjo en controles anuales y que, tras una biopsia, se confirmó que se trataba de un tumor. También señaló que el diagnóstico no lo hizo desistir del viaje sudamericano. “He dicho: hagamos subito. Será la gracia de Dios”, expresó, al tiempo que dijo haber confiado en los médicos.

Seguimiento médico León XIV precisó que la parte del pulmón removida no requiere, por ahora, otro tratamiento. “No hay necesidad de otro tratamiento en cuanto a aquello”, dijo, y remarcó la importancia de los controles preventivos. “Hay que hacer controles. La prevención es muy importante”, sostuvo, al pedir que no exista temor a los estudios médicos. Sus dichos quedaron circunscriptos a su experiencia personal y a la información que recibió en la atención de salud.

Renuncia y derecho canónico Consultado sobre si había firmado una carta de renuncia sub condicione, como previsión para el caso de un coma, el Papa lo descartó por ahora. Atribuyó la respuesta al derecho canónico, es decir, el conjunto de normas jurídicas de la Iglesia católica, y afirmó que ese marco ya contempla distintos supuestos. “Gracias a Dios, el derecho canónico ya tiene diversos puntos que cubren este tema”, señaló.

Liturgia y ordenación En materia litúrgica, confirmó que el motu proprio Traditionis custodes seguirá vigente tal como lo dejó Francisco, aunque recordó que existe una vía de dispensación para quienes piden celebrar la misa tradicional en latín. Además, sobre la eventual ordenación de hombres casados, propuesta discutida en el Sínodo de la Amazonía, dijo que sigue siendo una cuestión abierta bajo su pontificado, aunque sin urgencia para resolverla. “No es la única solución”, advirtió, y planteó que en algunas áreas de la Iglesia puede generar división.

El pontífice vinculó ese debate con la escasez de sacerdotes en zonas amazónicas y recordó que existen vicariatos con territorios más grandes que muchos países. También subrayó que su prioridad es la unidad y la comunión dentro de la Iglesia. “El Papa no cambia la doctrina de la Iglesia”, dijo, y agregó que cualquier eventual modificación demandará tiempo. “Todas estas cosas van a tomar tiempo”, concluyó, al dejar abierta la continuidad del debate en los próximos meses.