El presidente chino destacó consensos sobre paz, diálogo y cooperación entre las tres potencias. También planteó la necesidad de sostener la estabilidad bilateral con Estados Unidos .

El presidente Xi Jinping afirmó este jueves que la cumbre entre China, Estados Unidos y Rusia fue “positiva, constructiva y fructífera”, al resumir los puntos de acuerdo alcanzados con Donald Trump y Vladímir Putin. La reunión se celebró en Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong. Según el mandatario chino, el encuentro dejó definiciones sobre paz mundial, diálogo para resolver diferencias y cooperación entre grandes potencias.

Xi sostuvo que los tres países compartieron la misma posición respecto de la defensa de la paz mundial y de la necesidad de valorar la paz “que tanto costó conseguir”. También señaló que hubo coincidencia en que las grandes potencias deben tomar en serio las preocupaciones legítimas de seguridad de cada país. En ese marco, afirmó que el diálogo y la negociación son la vía correcta para resolver diferencias entre Estados.

“Hay esperanza de paz mientras el diálogo no cese y la puerta no se cierra”, sostuvo el mandatario chino, según constató la Agencia Noticias Argentinas. Añadió que también hubo acuerdo en que la cooperación resulta esencial para superar los desafíos. A partir de ese consenso, planteó que los tres países deben dar seguimiento a lo acordado, fortalecer la comunicación y promover la paz mediante la cooperación.

Relación bilateral

Xi también dijo que las relaciones entre China y Estados Unidos mantuvieron, en general, una trayectoria estable y positiva, con aporte de estabilidad y certeza al mundo. Lo expuso durante una reunión en Shenzhen con Trump, en la que ambos analizaron la forma correcta de que dos grandes países convivan de manera estable. El presidente chino agregó que establecieron un nuevo posicionamiento para una relación constructiva de estabilidad estratégica, basado en el respeto, la equidad y la reciprocidad.

El mandatario sostuvo además que ese enfoque fue bien recibido por los pueblos de China y Estados Unidos, así como por la comunidad internacional. Dijo también que construir una relación de estabilidad estratégica entre ambos países es un empeño “sin precedentes y pionero”. Para Xi, la clave para sostener ese impulso positivo radica en aplicar medidas concretas que permitan ejecutar el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado.

Taiwán y próximos pasos

Sobre la cuestión de Taiwán, Xi afirmó que la parte estadounidense debe actuar correctamente y evitar alteraciones importantes en la relación bilateral. En ese punto, Trump dijo que él y Xi guiaron conjuntamente el desarrollo de las relaciones entre ambos países y que las partes deben mantener el impulso positivo del vínculo. También sostuvo que Estados Unidos no apoya la “independencia de Taiwán”. El seguimiento de los consensos alcanzados quedó planteado como el siguiente paso inmediato tras la cumbre.