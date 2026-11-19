Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reunió nueva evidencia sobre los riesgos de los disruptores endócrinos, sustancias químicas presentes en productos de uso cotidiano. El organismo indicó que el análisis supera las 240 páginas y constituye la revisión más amplia sobre el tema desde 2013.

Según la OMS, se trata de sustancias capaces de interferir en los sistemas hormonales y presentes en distintas cadenas de producción. Entre las principales fuentes de exposición mencionó plásticos utilizados en envases, juguetes y productos sanitarios, además de plaguicidas y artículos de higiene personal. En ese grupo aparecen compuestos como el bisfenol A, los ftalatos y los bifenilos policlorados (PCB).

Riesgos sanitarios El médico toxicólogo Francisco Dadic, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología, explicó que estos compuestos “alteran el eje endocrino-gonadal” y modifican la transmisión de información hormonal. También señaló que pueden afectar la señalización y la estructura celular, provocar muerte celular, alterar el ADN y modificar la expresión de genes. En esa línea, la OMS vinculó la exposición con problemas de fertilidad y desarrollo reproductivo, alteraciones del desarrollo cerebral y de las funciones neurológicas, trastornos tiroideos y efectos metabólicos, cardiovasculares e inmunológicos.

El informe también advirtió sobre la enfermedad metabólica hepática y posibles fallas renales. Otro dato relevante es que estas sustancias fueron detectadas en sangre, leche materna y cordón umbilical, lo que refuerza la preocupación por la exposición en las primeras etapas de la vida. La OMS indicó que esa exposición, incluso antes del nacimiento, puede tener consecuencias duraderas sobre el desarrollo cerebral, el crecimiento y la salud reproductiva.

Recomendaciones Frente a ese escenario, la OMS planteó que los gobiernos refuercen las regulaciones para eliminar progresivamente las sustancias más problemáticas y promover alternativas más seguras. También pidió brindar información para que la población pueda decidir sobre los productos que utiliza. Dadic recomendó evitar el alarmismo y subrayó que el riesgo depende, entre otros factores, de la exposición acumulada a estas sustancias.

En el plano doméstico, el especialista aconsejó prestar atención a la procedencia de cosméticos y maquillajes, especialmente ante la mayor presencia de productos importados. Señaló además que conviene evitar artículos de limpieza vendidos sueltos o provenientes de establecimientos clandestinos, donde pueden realizarse mezclas potencialmente peligrosas. Sobre recipientes de plástico, sugirió reducir su uso y no calentarlos en microondas, porque el calor puede modificar los materiales. En ese punto, afirmó que el vidrio o metales como el acero son opciones más seguras y que, si se usan plásticos, conviene que sean rígidos.

Juguetes y control En el caso de los juguetes, recomendó verificar sellos de seguridad y optar por fabricantes confiables. Dadic advirtió que “el plástico berreta tiene olor” y sostuvo que la principal vía de absorción de estas sustancias es la oral e inhalatoria, mientras que por contacto es muy baja. También indicó evitar, en la medida de lo posible, que los chicos se lleven los juguetes a la boca. El informe de la OMS deja como variable central el cumplimiento de regulaciones y controles sobre productos de uso masivo, un frente que seguirá bajo revisión por sus efectos sobre salud humana y ambiente.