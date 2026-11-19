El presidente chino dijo que el encuentro fue constructivo y fructífero. Luego habló de la relación con Washington y de la cuestión de Taiwán.

El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este jueves que la cumbre entre China, Estados Unidos y Rusia fue “positiva”, “constructiva” y “fructífera”. Las declaraciones se conocieron al resumir los principales puntos de consenso alcanzados en la reunión celebrada en Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong.

Según el mandatario, los tres países compartieron la misma opinión sobre la defensa de la paz mundial y coincidieron en que debe valorarse la paz que costó conseguir. También sostuvo que los grandes países deben tomar en serio las preocupaciones legítimas de seguridad de cada país y que el diálogo y la negociación son el camino adecuado para resolver diferencias. “Hay esperanza de paz mientras el diálogo no cese y la puerta no se cierra”, expresó, según comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

Consenso y cooperación Xi agregó que también hubo acuerdo en que la cooperación es esencial para superar los desafíos. En esa línea, señaló que los tres países deben dar seguimiento al consenso alcanzado en la cumbre, fortalecer la comunicación y promover la paz a través de la cooperación. El planteo se enmarca en una instancia de alto nivel entre potencias con incidencia directa sobre la agenda de seguridad internacional.

Relación con Washington El presidente chino también sostuvo que las relaciones entre China y Estados Unidos mantuvieron, en general, una trayectoria estable y positiva, con aporte de estabilidad y certeza al mundo. Lo dijo en una reunión en Shenzhen con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que ambos exploraron la manera correcta para que dos grandes países puedan llevarse bien.

Xi afirmó además que ambas partes establecieron un nuevo posicionamiento para una relación constructiva de estabilidad estratégica, basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad. Dijo que ese enfoque fue bien recibido por los pueblos de China y Estados Unidos y por la comunidad internacional. También sostuvo que la clave para sostener el impulso positivo radica en acciones concretas que permitan implementar el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado.

Taiwán y próximos pasos Sobre la cuestión de Taiwán, Xi señaló que la parte estadounidense debe hacer lo correcto y evitar grandes alteraciones en la relación bilateral. Trump, por su parte, dijo que él y Xi guiaron conjuntamente el desarrollo de las relaciones entre ambos países y que deben mantener el impulso positivo del vínculo estable. También sostuvo que Estados Unidos no apoya la “independencia de Taiwán”. El seguimiento de los compromisos asumidos en la reunión quedó planteado como la variable central para la evolución de la relación entre las dos potencias.