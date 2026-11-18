El derrumbe ocurrió en Sumaré , estado de São Paulo , frente a una panadería. Las tres personas fueron rescatadas con lesiones y el área quedó asegurada.

Un derrumbe de vereda en Sumaré, estado de São Paulo, Brasil, provocó la caída de tres personas a un pozo de unos 5 metros de profundidad. El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 10:05, sobre la Avenida da Amizade, en la región de Nova Veneza, frente a una panadería.

Según el registro de una cámara de seguridad del comercio, el pavimento cedió de manera repentina mientras una mujer de 38 años llevaba a su hija de 2 años en brazos y un hombre de 25 años estaba en la vereda. El video captó el momento en que el suelo se abrió bajo sus pies, sin margen de reacción. El hombre fue identificado como Adrián Baldisera, representante comercial, que regresaba a su vehículo tras hacer una entrega.

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Rescate y asistencia

Vecinos, comerciantes y transeúntes se acercaron de inmediato para asistir a las personas caídas y lograron sacarlas antes de la llegada de los bomberos. Luego, personal de emergencia se ocupó de asegurar el terreno para evitar nuevos desprendimientos. El hombre y las dos mujeres estaban conscientes al momento del rescate y presentaban distintas lesiones.

La madre y la niña fueron trasladadas a un centro de salud, mientras que Adrián Baldisera decidió ir por sus propios medios. De todos modos, debieron suturarle la cabeza, de acuerdo con el reporte difundido tras el accidente. El episodio dejó expuesta la necesidad de revisar el estado de la calzada en ese sector, que quedó bajo resguardo después del derrumbe.