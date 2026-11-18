Desde Estados Unidos , Nilo Ocampo describió una caída del consumo y cambios en la agenda política tras las elecciones. También comparó el desarrollo energético norteamericano con la Argentina.

El periodista Nilo Ocampo analizó desde Estados Unidos el clima político y social posterior a las elecciones y sostuvo que las principales preocupaciones de la población siguen concentradas en el bolsillo y la seguridad. En ese marco, afirmó que se registra una caída en el consumo de cara a las fiestas de fin de año, con impacto sobre el comercio minorista y el movimiento de pasajeros.

Consumo y calendario comercial

Ocampo señaló que la próxima semana se celebra el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), una fecha en la que las familias suelen viajar por todo el país. Según precisó en el programa Al Palo, la venta de pasajes aéreos cayó un 35% respecto de los últimos años. También indicó que las ventas previas al Black Friday muestran una baja cercana al 40% interanual. Esa retracción llevó a cadenas como Walmart, Target y Amazon a adelantar promociones y extenderlas durante toda la semana.

Relación con el Congreso

Al referirse a la relación entre Donald Trump y el Congreso, el periodista descartó que se repita la figura de un mandatario debilitado en su segundo mandato. Aseguró que la respuesta del presidente será de confrontación y citó que, según su interpretación, lo que surja del Congreso podrá tener peso solo en comisiones de investigación. En esa línea, sostuvo: “Todo lo que salga del Congreso, lo único que puede llegar a tener peso, va a ser los intentos o las comisiones de investigación; el resto se va a convertir, como él dijo, en el señor del veto”.

Combustibles y energía

Consultado por el precio de los combustibles, Ocampo dijo que en New Jersey el galón de nafta, equivalente a unos tres litros y medio, bajó de valores ubicados entre 3,99 y 4,05 dólares a 3,65 dólares. Al comparar ese escenario con la Argentina y el desarrollo de Vaca Muerta, planteó que la diferencia central está en la capacidad de procesamiento. “El problema no es vender petróleo; estás vendiendo materia prima, no estás vendiendo el recurso final”, afirmó, y remarcó la falta de refinerías en el país para exportar productos elaborados.

Lectura para la Argentina

En el cierre, el periodista pidió que la dirigencia argentina siga las tendencias internacionales y adapte tanto la política como el sistema educativo a los cambios en curso. “Si la política argentina no se adapta y no lee la geopolítica a lo que está pasando a nivel internacional, y sobre todo otra cosa, no adapta el sistema educativo al tiempo que se está viviendo, vamos a ser los analfabetos y los pobres teniendo todos los recursos del siglo XXI”, concluyó. La observación quedó planteada como advertencia sobre la capacidad del país para transformar recursos energéticos en valor agregado y empleo.