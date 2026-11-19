La ciudad chilena de La Serena inició la preparación de la próxima temporada de verano con el objetivo de sostener la llegada de turistas argentinos, en especial de San Juan. Tras el fuerte temporal que afectó la zona durante el invierno, las autoridades municipales aseguran que las playas ya están operativas y que los servicios turísticos se encuentran en condiciones de recibir visitantes. La definición del paso fronterizo de Agua Negra aparece, sin embargo, como la principal variable para el flujo de viajeros sanjuaninos.

Recuperación tras el temporal Así lo explicó David Videla Osorio, jefe del Departamento de Turismo de la Municipalidad de La Serena, en una entrevista con Radio Mil20. El funcionario señaló que la temporada será distinta a las anteriores, aunque destacó el trabajo realizado desde el invierno para recomponer el destino después de los daños provocados por las condiciones climáticas. “Sabemos que no va a ser una temporada como las anteriores dado que sufrimos un temporal muy grande producto del Niño”, sostuvo.

Uno de los efectos más relevantes del temporal fue la acumulación de residuos en el borde costero. Según detalló Videla Osorio, más de 50.000 kilos de basura descendieron por el río Elqui desde la cordillera hasta las costas de la ciudad. Esa situación obligó a un operativo de limpieza en el que participaron autoridades municipales y regionales. El funcionario afirmó que, pese a ese episodio, hoy las playas están habilitadas para el turismo y pidió llevar tranquilidad a quienes prevén viajar durante el verano.

Frontera y accesos La incertidumbre más sensible para el mercado sanjuanino sigue siendo la apertura del Paso Internacional de Agua Negra. Videla Osorio reconoció que todavía esperan definiciones de las autoridades nacionales chilenas sobre la fecha de habilitación y admitió que las dificultades en el sector cordillerano podrían extender la demora hasta enero, si mejoran las condiciones. Mientras tanto, mencionó rutas alternativas por tierra, entre ellas el Paso Cristo Redentor, que conecta Mendoza con la zona de Los Andes y permite continuar por la Ruta 5, además de los cruces fronterizos de la zona de Catamarca.

Tarifas y reservas El municipio trabaja junto con gremios turísticos, cámaras regionales, la Cámara Comunal y empresarios gastronómicos y hoteleros para ofrecer precios más accesibles en alojamiento, restaurantes y otros servicios. “Los servicios de alojamiento van a tener ciertos precios mucho más accesibles pensando en lo que es la temporada”, anticipó el funcionario. La estrategia promocional también busca captar visitantes de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción, además del mercado argentino.

En materia de reservas, Videla Osorio informó que actualmente se ubican entre el 35% y el 40% de la capacidad disponible, por debajo de los registros habituales para esta etapa del año, cuando en temporadas anteriores superaban el 45% o alcanzaban el 50%. Aun así, dijo que ya comenzaron a llegar consultas para las fiestas de fin de año. Entre los atractivos previstos mencionó el regreso de los fuegos artificiales del 31 de diciembre y el Festival de La Serena en el sector del Faro Monumental, además de congresos y encuentros vinculados al turismo de reuniones, como uno de medicina con 600 asistentes.

Condiciones y oferta regional El jefe de Turismo describió además condiciones climáticas favorables para el borde costero y extendió la invitación a otros destinos de la región, como Coquimbo, Vicuña, Paihuano y La Higuera, donde se encuentra la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Cerró con una definición institucional sobre el estado del destino: sostuvo que, si la ciudad no estuviera en condiciones, no impulsaría la promoción turística, y afirmó que los servicios de alojamiento, alimentación y agencias de viaje están solicitando apoyo para recibir visitantes durante la temporada.