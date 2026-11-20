La ciudad de Alaska dejó atrás su último atardecer del año y permanecerá sin ver salir el sol hasta fines de enero. El fenómeno responde a la inclinación del eje terrestre.

La ciudad de Utqiagvik, en Alaska, inició este período de noche polar tras registrar su último atardecer del año, un fenómeno que se extiende durante aproximadamente 65 días. Según el material difundido en redes sociales, el sol desaparecerá del horizonte y no volverá a salir hasta fines de enero.

El fenómeno se repite cada año a mediados de noviembre en esta localidad ubicada al norte de Estados Unidos. La causa es la inclinación del eje de la Tierra, que impide que los rayos solares lleguen de manera directa a las zonas cercanas al círculo polar ártico. En ese marco, la ausencia de sol no implica oscuridad total durante todo el día.

Condiciones de luz Durante parte de la jornada, en Utqiagvik puede observarse una tenue luz azulada en el horizonte, aun cuando el sol no aparece sobre la línea visual. Esa particularidad forma parte de la noche polar y distingue este período de una noche convencional, aunque mantiene la falta de salida solar durante semanas.

Calendario De acuerdo con las previsiones incluidas en el material original, el 22 de enero de 2027 marcará el regreso de la luz solar a la ciudad. Ese dato fija el cierre estimado del fenómeno y permite dimensionar su duración, que supera los dos meses. Hasta entonces, Utqiagvik permanecerá bajo una condición astronómica que se repite todos los años en esta época.