El ataque ocurrió en Machado , al sur de Minas Gerais , y el hombre fue operado de urgencia. La Policía Militar arrestó a la esposa como sospechosa.

Machado, al sur de Minas Gerais, Brasil, fue escenario de un ataque con arma blanca que dejó a Alessandro José de Oliveira gravemente herido y luego dado de alta tras una cirugía de alta complejidad. Según los reportes policiales, el hombre, de 48 años, recibió una puñalada en la nuca mientras dormía y la hoja del cuchillo salió por la boca. La gravedad del caso quedó reflejada en las imágenes difundidas y en la radiografía que mostró que la lesión no comprometió el cerebro.

Cómo ocurrió

El hecho se registró entre la noche del viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026, en una zona rural de Machado. De acuerdo con la información policial, no habría existido una discusión previa aparente ni un forcejeo antes de la agresión. La mujer le habría incrustado un cuchillo de más de 20 centímetros desde la nuca hasta la boca. Esa secuencia explica por qué la herida fue considerada de extrema gravedad y por qué requirió una intervención inmediata.

Traslado y cirugía

Con el arma alojada en el cuello, Oliveira fue trasladado de urgencia a la Santa Casa de Machado. Por la complejidad del cuadro, luego fue derivado al Hospital Universitário Alzira Velano, en Alfenas, donde le realizaron una cirugía de alta complejidad para retirar la hoja sin dañar estructuras vitales. Los médicos informaron que el cuchillo pasó a menos de un centímetro de la arteria carótida y le fracturó la mandíbula. Esa proximidad a vasos y órganos sensibles explica el riesgo que enfrentó el paciente.

Evolución clínica

Después de la operación, Oliveira permaneció dos días en terapia intensiva y luego pasó a una habitación común. Recibió el alta a los cinco días del hecho, luego de completar su recuperación inicial. La evolución médica fue posible pese a la magnitud de la lesión, según el parte difundido por los profesionales que lo atendieron. El episodio quedó como un caso de violencia doméstica con consecuencias físicas severas y con derivación hospitalaria de alta complejidad.

Investigación en curso

La Policía Militar detuvo a la esposa, de 45 años, como sospechosa de la agresión, tras señalar inconsistencias y versiones contradictorias en su declaración. Hasta el momento se desconocen los motivos que habrían desencadenado el ataque. No se informaron otras medidas judiciales ni una imputación formal en el material difundido. La causa queda ahora sujeta a la evolución de la investigación y a la definición de responsabilidades en sede policial o judicial.